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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۱۸

مجله «نفس اهل بیت» برای علویان ترکیه منتشر می شود

مجله «نفس اهل بیت» برای علویان ترکیه منتشر می شود

مجله «نفس اهل بیت« به زبان ترکی استانبولی به صورت دوماه نامه در شهر استانبول ترکیه چاپ و منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه "نفس اهل بیت(ع)" از سوی مؤسسه فرهنگی هنری «دین پژوهان پرتو نور» با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) منتشر می شود.

مخاطبان اصلی مجله «نفس اهل بیت» علویون ترکیه هستند که قریب به 20 میلیون نفر تخمین زده می‌‌شوند و هدف از انتشار مجله آشنا کردن علویون با معارف اصیل تشیع است و تا کنون دو شماره از این مجله چاپ و منتشر گردیده است.

نشریه« نفس اهل بیت» دارای مطالبی مانند سرمقاله، علوی گری راستین کدام است؟، خدا در اعتقادات علویان، آیا در روز قیامت خداوند قابل رویت خواهد بود؟، عشق و علاقه جعفری های علوی به اهل بیت(ع)، امام علی در قرآن کریم، آیا اعتقاد به قدرت غیبی بندگان صالح خدا سبب شرک است؟، دستورات عرفانی از علامه شاه آبادی، تربیت کودکان با الگوگیری از قرآن و اهل بیت(ع)، گردنبند با برکت، معرفی فضولی، طوطی و بازرگان و... ایت.

همچنین در این نشریه گزارشهایی از برنامه افتتاحیه انجمن علمای اهل بیت(ع)، کنفرانس بین المللی اهل بیت، فطرت و وحدت در قرآن و کنفرانس بین المللی امام علی و نهج البلاغه و... به چشم می خورد.

کد مطلب 1624962

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