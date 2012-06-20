شهرستان بروجن در مرز جیره بندی آب قرار گرفته است

اصغریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرهای شهرکرد، سامان، لردگان، بن، کیان، فرادنبه، سفید دشت، مال خلیفه، آلونی از دیگر شهر های این استان هستند که در مرز بحران جیره بندی آب قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم این استان در مصرف آب صرفه جویی نکنند در معرض خطر قرار می گیرند، عنوان کرد: این استان در خطر خشکسالی است و شهروندان در مصرف آب باید صرفه جویی کنند.

یزدانی با بیان اینکه چاه های زیادی در این استان از مدار خارج شده است، بیان داشت: فرادنبه با چاه آهکی آب رسانی می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری تصریح کرد: در بحث شبکه فاضلاب این استان در سال جاری پیش بینی های خوبی شده است و اکثر پروژه های آب و فاضلاب در این استان با تخصیص اعتبار به پایان خواهد رسید.

یزدانی اذعان داشت: فاضلاب هفشجان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون و با 99 درصد پیشرفت در سال جاری به پایان می رسد.

وی ادامه داد: 16 میلیاردو 500 میلیون تومان اعتبار برای فاضلاب های شهری این استان در نظر گرفته شده است که تا کنون 74 درصد از آن تخصیص یافته است.