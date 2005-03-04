مراسم قرعه كشي مسابقات فوتسال قهرماني آسيا امروز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين مراسم نمايندگان كليه تيم هاي شركت كننده حضور خواهند داشت و از كشورمان نيز صادق درودگر رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال براي شركت در مراسم قرعه كشي روز گذشته از طريق دوحه قطرعازم كشور ويتنام شد .

در مراسم قرعه كشي هفتمين دوره مسابقات قهرماني فوتسال آسيا 24 تيم حضور دارند كه در 6 گروه 4 تيمي از اول تا چهاردهم خرداد ماه سال آينده در كشور ويتنام با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت .

به گفته صادق درودگر رئيس كميته فوتسال كشورمان درهفتمين دوره مسابقات قهرماني فوتسال آسيا دو جام قهرماني اهداء خواهد شد كه جام اول به تيم قهرمان مسابقات و جام دوم به تيم برتر رده هاي پايين تعلق مي گيرد .

وي اظهار داشت : تيم ملي فوتسال ايران با در اختيار داشتن 6 عنوان قهرماني دوره هاي گذشته هم اكنون قهرمان بلامنازع آسياست و با تمام قدرت براي دفاع از عناوين قهرماني خود در هفتمين دوره اين مسابقات شركت خواهد كرد .

