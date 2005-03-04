بازديد مجمع بين الاديان از مركز اسلامي امام علي در وين

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" از وين ، مجمع بين الاديان منطقة شش وين، مجمعي است كه به همت اروين نويمان كارشناس ارشد و كشيش كليساي پروتستان وين و با حمايت شهردار اين منطقه رناته كافمن پي ريزي شده است. در اين مجمع نمايندگاني از اديان اسلام (مذاهب شيعه، سني و علويان) مسيحيت (مذاهب كاتوليك، پروتستان و بابتيسم)، يهود، بوديسم و هندويسم حضور دارند.



هيأت بازديد كنندة مجمع بين الاديان عبارت بودند از اروين نويمان كشيش پروتستان، آلبر كشيش كاتوليك، پتر يوركوويچ مربي بودايي و مدرس فلسفة ذن(zen)، بابا علي نمايندة علويان ترك، بركت حسين نمايندة علويان كرد و پتر كلوب معاون شهرداري منطقة 6.



بر اساس اين گزارش، در اين بازديد، حجت الاسلام ابراهيميان رئيس مركز اسلامي امام علي(ع) وين ضمن خير مقدم گويي و تشكر و قدرداني از حضور نمايندگان مجمع بين الاديان، اجراي طرح گفت وگوي بين اديان در منطقة 6 وين را به شهرداري و بويژه خانم كافمن تبريك گفت.



وي سپس يادآور شد كه اديان الهي همگي از يك سرچشمه جوشيده اند و از يك وحدت نشأت گرفته اند و مانند شاخه هاي يك درخت هستند. در واقع ، ما با اديان الهي روبرو نيستيم، بلكه تنها يك دين الهي است كه در طول تاريخ در حال تطور و تكامل بوده است. نبوّت حضرت عيسي(ع) و انجيل، نفي حضرت موسي (ع) و تورات نيست؛ همچنان كه خاتميّت حضرت محمد(ص) و قرآن، به معناي ردّ نبوت حضرت عيسي(ع) و يا حضرت موسي(ع) نمي باشد. از اين روست كه در آيات نخستين سورة بقره آمده است كه يك مؤمن بايد به پيامبران پيش از حضرت محمد(ص) ايمان داشته باشد. ديانت اسلام ضمن اقرار به رسالت همة پيامبران پيشين، نسخة تكامل يافتة آن دين واحد الهي است.



حجت الاسلام ابراهيميان در ادامه گفت كه دين تنها براي آخرت نيامده است بلكه به دنياي مردم هم مي پردازد. دين درصدد است كه اخلاق و كردار و رفتار مردم را در معاشرت با يكديگر اصلاح كند. همة اديان در اصول اخلاقي متفق و هم نظرند. همة اديان تجاوز به جان و مال و آبرو و حقوق ديگران را منع مي كنند. همة اديان براي زندگي ارزش بسيار زيادي قائل هستند؛ تا آنجا كه بي جهت نبايد حيواني كشته شود، يا شاخه اي شكسته شود و يا گُلي چيده شود.



وي تأكيد كرد كه مركز اسلامي امام علي(ع) وين در راستاي تعميق ديانت و فرهنگ اسلامي مسلمانان گام بر مي دارد كه از نتايج فرخندة آن، حسن سلوك و رفتار و كردار شايستة آنان در ارتباط و معاشرت با ديگران است.



حجت الاسلام و المسلمين ابراهيميان همچنين ضرورت تداوم گفت وگوها و ملاقاتها را براي ارتقاي سطح آشنايي و درك متقابل از يكديگر، يادآور شد.



در ادامه اين مراسم، پتر كلوب معاون شهرداري منطقة 6 ضمن ابراز خرسندي از تمثيل اديان الهي به شاخه هاي يك درخت يا رودهاي منشعب از يك اقيانوس، روابط خوب و تفاهم موجود فيمابين پيروان اديان مختلف در منطقة 6 وين را ماية اميد به همزيستي و زندگي بهتر دانست.



وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه، شايد در اروپا به ندرت اين موقعيت فراهم بوده كه پيروان اين تعداد اديان مختلف در يك منطقه ساكن باشند، از مركز اسلامي امام علي(ع) براي شركت در جشن اديان كه هر ساله به منظور آشنايي، گفت وگو و تفاهم بيشتر فيمابين پيروان اديان مختلف برپا مي شود، دعوت به عمل آورد.



وي يادآور شد كه شركت در اين گونه جشنها و مجامع به درك بهتر واقعيتها و تفاهم بيشتر پيروان اديان مختلف مي انجامد و زمينة سوء استفاده از حوادثي همچون حادثة 11 سپتامبر را در مخدوش كردن چهرة دين منتفي مي كند.



وي همچنين تأكيد كرد كه بايد نشان دهيم روح دين از اين حوادث جداست. در پايان، و پس از بحث و گفت وگويي كه دربارة پيشنهادهاي مختلف براي تعيين موضوع جلسات آتي مجمع بين الاديان صورت گرفت، نظام دوست رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اتريش گزارش مبسوطي دربارة تاريچخة گفت وگوي بين اديان در ايران كه با همكاري كشورهاي يونان، ارمنستان، انگلستان، روسيه، آمريكا، لبنان، ايتاليا و بويژه اتريش انجام شده است، ارائه كرد.