بررسی «فرقه بهائیت» در دومین شماره فصلنامه تخصصی فرق و ادیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از فصلنامه عناوینی چون: «تاریخچه بهائیت» نوشته سیدحسینعلی موسوی زاده، « تحلیلی از خاتم‌النبیین(ص)» کاری از دکتر عزالدین رضانژاد،‌ « تفسیر به رأی قیامت و معاد در بهائیت»، «نقد و بررسی تعالیم دوازده گانه بهائیت» نوشته سیدمجتبی موسوی، « بهائیان و معجزه و راستی و درستی در عمل باب و بهاء» نگارش علیرضا روزبهانی منتشر شده است.

تاریخچه بهائیت

سید حسینعلی موسوی زاده در مقاله خود با عنوان «تاریخچه بهائیت» نوشته است: در طول تاریخ برخی افراد با سوءاستفاده از فرصت های بدست آمده و با بهره گیری از جهالت مردم، انحرافاتی در اعتقادات آنها بوجود آورده و مسلک جدیدی را بنا نهاده و ادیان واقعی را از مسیر اصلی خود که همان هدایت بشر است خارج نموده اند؛ یکی از این مسلک های انحرافی، بهائیت است که توسط حسینعلی بهاء بنا نهاده شد و مسیری را طی نمود که با مطالعه آن می توان به نقش استعماری برخی از دو بیگانه در شکل گیری این فرقه گمراه پی برد؛ این مقاله سیر تاریخی این جریان را پی می گیرد.

تحلیلی در بحث خاتم النبیین

تحلیلی از «خاتم النبیین» نوشته دکتر عزالدین رضانژاد عنوان مقاله ای است که نویسنده در مقام پاسخ به برخی از تفسیرهای ناروا تأکید می کند: از ویژگیهای منحصر به فرد پیامبر اسلام آن است که وی آخرین پیامبر الهی و شریعت اسلام، آخرین شریعت آسمانی برای هدایت بشر است. این موضوع با عنوان «خاتمیت» از اصول اعتقادی همه مسلمانان شمرده شده است.



یکی از آیات قرآنی که به صراحت کامل بر خاتمیت دارد، آیه چهل سوره احزاب می باشد. در این نوشتار به تقریری از خاتمیت مطرح گردیده، پاسخ داده شد.

معجزه و بهائیت

در این نشریه علاقمندان و پژهشگران می توانند در مورد بحث معجزه در میان بهائیان مطالبی را به دست آورند. از آنجا که فطرت انسان اقتضا می کند، بدون دلیل ادعایی را نپذیرد. مدعی نبوت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید دلیلی برای اثبات مدعای خود اقامه کند، تا مردم صحت ادعای او را تصدیق کرده تسلیم دعوت او شوند، چرا که پذیرش ادعای بدون دلیل خلاف فطرت است. از بزرگترین چالشهایی که بهائیان از آغاز پیدایش شان با آن روبرو بوده اند، درخواست معجزه از میرزا حسینعلی نوری بوده است.

معاد در بهائیت

سیدمجتبی موسوی در مقاله ای به «نقد و بررسی قیامت و معاد در بهائیت» پرداخته و در بخشی از این مقاله می نویسد: یکی از اصول اعتقادی اسلام و سایر ادیان الهی، ایمان به معاد و قیامت به معنای روز حسابرسی و روز جزای اعمال است اما در این بین، مسلک بابی و بهایی با تفسیر قیامت، به معنای ظهور پیامبران و قیام آنها برای اجرای رسالت وحیانی و تفسیر معاد به معنای بازگشت پیامبران، مؤمنین و کفار زمانهای گذشته به شکل پیامبر جدید، مؤمنین جدید و کفار جدید، و گاه به معنای معاد روحانی، فصل جدیدی را در نقد افکار خود باز کرده اند.

طرح دو مبحث در مورد اصول دوازدهگانه بهائیت

نقد و بررسی تحری حقیقت در اصول دوازده گانه بهائیان نوشته سیدحسینعلی موسوی زاده از دیگر عناوین فصلنامه فرق و ادیان است که نویسنده در این باره می نویسد: عباس افندی ملقب به «عبدالبهاء» از رهبران بهائیت است که در مسافرتهای تبلیغی خود به کشورهای غربی بخصوص اروپا تعالیمی را تحت عنوان اصول دوازده گانه بهائیت مطرح کرد این تعالیم که بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی دارد، و به عنوان ابزاری در راستای پوشانده چهره واقعی این فرقه بکار می رود.

حقیقت امر آن است که همه این تعالیم از دیگران گرفته شده و ابداع بهائیان نیست و حتی عمل و گفتار رهبران این فرقه نیز با این تعالیم در تضاد است یکی از این شعارها تحری حقیقت است که طبق آن، بهائیان مدعی اند با استناد به این اصل پیروان این مسلک با آگاهی و آزادی کامل می توانند درباره حقیقت و حقانیت اعتقادات بهائی تحقیق نمایند و در پذیرش یا عدم آن آزاد باشند در حالی که قول و عمل رهبران این فرقه هرگز موافق با این شعار نبوده و نیست و از سوی دیگر پیامبران الهی در دوران های مختلف مردم را به تحقیق و فکر دعوت کرده و آنها را از تقلید کورکورانه و بدون تفکر باز داشته اند و این مطلبی نیست که بهاء مبدع آن باشد.

همچنین موسوی زاده در مقاله دیگری به « نقد و بررسی تعدیل معیشت در اصول دوازده گانه بهائیان» پرداخته و می نویسد: یکی از اصول دوازده گانه بهائیان تعدیل معیشت است که براساس آن بهائیت بدون ارائه برنامه عملی خاص، ادعا دارد که با بکارگیری این شعار تمام گرفتاریهای زندگی حل خواهد شد در حالی که اسلام، قرنها قبل از بوجود آمده این مسلک، راهکارهای رسیدن به جامعه عدالت محور را داده تا در سایه آن وضعیت معیشتی مردم و امور روزمره زندگی آنها براحتی فراهم گردد لذا این تعالیم از ابداعات بهائیان نیست و برگرفته از دیگران است.

راستی قول و عمل رهبران بهائی

«راستی و درستی در قول و عمل رهبران بهائی» عنوان مقاله ای از علیرضا روزبهانی است که وی در مقام اثبات دروغ بودن فرقه بهائیت می نویسد: احادیث و روایات بسیاری در دست است که ثابت می کند باب و بها در ادعای خویش کاذب و فاقد هرگونه مشروعیتی بوده اند، اما جالب آنکه اینان خود به روایات و اخباری تمسک نموده و مدعی مشروعیت شده اند که از آن جمله حدیث مفضل بن عمر از امام صادق(ع) است که وی در این روایت از امام پیرامون ظهور حضرت مهدی(عج) پرسش می کند امام در این روایت در صدد تعیین وقت ظهور است که ادعای عجیب و در عین حال بسیار نادرست است.

گفتنی است، شماره دوم فصلنامه تخصصی فرق و ادیان به مدیر مسؤولی دکتر حسین قشقایی و سردبیری سید حسینعلی موسوی‌زاده در قطع وزیری، 139 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.