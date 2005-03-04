مدخل " نيشيدا كيتارو" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين مدخل اشاره دارد به اين كه نيشيدا كيتارو از معروف ترين و تأثيرگذارترين فيلسوفان و متفكران قرن بيستم ژاپن به حساب مي آيد. كارهاي وي البته به چندين دست تقسيم مي شوند. يك دسته از كارهاي وي معرفي فيلسوفان غربي به ژاپنيان هستند . دسته ديگر هم به تركيبي ميان فلسفه غربي با فلسفه هاي آسيايي دست زده اند. او همچنين به بازسازي فلسفي انديشه هاي بوديسم دست زده است. با توجه به اين نكات ، فلسفه كيتارو جالب توجه مي نمايد و براي ما ايرانيان كه به نوعي به پرسش ژاپني ها در باب ارتباط با فلسفه غرب مواجهيم مفيد مي نمايد. در اين مدخل مقدمه اي سودمند در باب مؤلفه هاي فلسفه كيتارو ارائه مي شود.