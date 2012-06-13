  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

سجادی به مهر خبر داد؛

اعلام زمان برگزاری کنکور پزشکی و غیرپزشکی91 دانشگاه آزاد

اعلام زمان برگزاری کنکور پزشکی و غیرپزشکی91 دانشگاه آزاد

توزیع کارت ورود به جلسه 2 آزمون پزشکی و غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد اسلامی به گفته رئیس مرکز آزمون این دانشگاه از 11 تیرماه و زمان برگزاری کنکورها 15 تیرماه آغاز می شود.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان برگزاری آزمونهای پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه، گفت: آزمون غیرپزشکی 15 و 16 و آزمون پزشکی 29 تیرماه سال جاری برگزار می شود.

وی درباره زمان آغاز توزیع کارت ورود به جلسه این دو آزمون اعلام کرد که توزیع کارت 11 تا 14 تیرماه خواهد بود.

این مقام مسئول مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد که آزمونهای پزشکی و غیرپزشکی سال 91 دانشگاه آزاد هیچ تفاوتی با آزمون سالهای گذشته ندارد اما اگر محتوای دروس مدارس و آموزش پرورش تغییر کرده باشد، تغییرات اعمال می شود.

سجادی جاغرق با بیان اینکه قرنطینه آزمون سراسری هنوز آغاز نشده است، گفت: در این مرحله از قرنطینه به مرور سوالات از آزمون سازی وارد قرنطینه و فرایند چاپ بر اساس دستورالعملی که وجود دارد، آغاز می شود.

کد مطلب 1625001

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