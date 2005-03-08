  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۳

در يكصد و سيزدهمين نشست هفتگي كانون ادبيات ايران

رمان " شب عروسي من " به نقد كشيده مي شود

يكصد و سيزدهمين نشست هفتگي كانون ادبيات ايران ، روز شنبه 22 اسفند ماه جاري ساعت پنج عصر در تالار مولوي دانشگاه تهران ، واقع در خيابان شانزده آذر برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، در اين نشست رمان " شب عروسي من " اثر شهره وكيلي با حضور عليرضا محمودي ، رضا نجفي ، ومحمد رضا گودرزي نقد و بررسي مي شود.

رمان شب عروسي من ، داستاني خانوادگي وسرگرم كننده است كه جزء گونه ي داستان هاي عامه پسند قرارمي گيرد . تاكنون از شهره وكيلي ، نويسنده ي اين رمان ، دوازده عنوان كتاب همچون : خاك سرخ ، شهير ، بگشاي لب ، عشق مرز ندارد ، صبح ستاره سوز ، سبكبالان ساحلها ، بازي تمام شد و حافظ پدر سهراب ، به چاپ رسيده است .

گفتني است سيمين دانشور با نگارش نقدي درباره ي " شب عروسي من "  آن را رماني قابل توجه ارزيابي كرده است .

کد مطلب 162504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها