رمان " شب عروسي من " به نقد كشيده مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، در اين نشست رمان " شب عروسي من " اثر شهره وكيلي با حضور عليرضا محمودي ، رضا نجفي ، ومحمد رضا گودرزي نقد و بررسي مي شود.
رمان شب عروسي من ، داستاني خانوادگي وسرگرم كننده است كه جزء گونه ي داستان هاي عامه پسند قرارمي گيرد . تاكنون از شهره وكيلي ، نويسنده ي اين رمان ، دوازده عنوان كتاب همچون : خاك سرخ ، شهير ، بگشاي لب ، عشق مرز ندارد ، صبح ستاره سوز ، سبكبالان ساحلها ، بازي تمام شد و حافظ پدر سهراب ، به چاپ رسيده است .
گفتني است سيمين دانشور با نگارش نقدي درباره ي " شب عروسي من " آن را رماني قابل توجه ارزيابي كرده است .
نظر شما