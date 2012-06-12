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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

45 بخشدار در همایش آموزشی بخشداران استان اصفهان حضور یافتند

45 بخشدار در همایش آموزشی بخشداران استان اصفهان حضور یافتند

اصفهان - خبرگزاری مهر: 45 بخشدار استان اصفهان در نخستین همایش آموزشی بخشداران استان اصفهان در سال جاری شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزشی و توجیهی بخشداران ظهر سه شنبه در زمینه ارتقای سطح علمی این افراد برگزار شده و یک روزه به صورت فصلی در میان بخشداران برگزار می‌شود.

در این همایش وضعیت استان اصفهان و اقدامات صورت گرفته در زمان انتخابات ریاست جمهوری بررسی شد.

با برگزاری این همایشها سطح اطلاعات بخشداران و هماهنگی و تعامل آنها با مدیریت استان افزایش می‌یابد و مدیریت استان هر فصل با این رویکرد به برگزاری ای همایش‌ها می‌پردازد.

برگزاری این همایش‌ها همواره مسئولان و متولیان استان را به تلاش در راستای خدمت‌گذاری در سطح جامعه هدایت می‌کنند.

کد مطلب 1625048

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