45 بخشدار در همایش آموزشی بخشداران استان اصفهان حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آموزشی و توجیهی بخشداران ظهر سه شنبه در زمینه ارتقای سطح علمی این افراد برگزار شده و یک روزه به صورت فصلی در میان بخشداران برگزار می‌شود.

در این همایش وضعیت استان اصفهان و اقدامات صورت گرفته در زمان انتخابات ریاست جمهوری بررسی شد.

با برگزاری این همایشها سطح اطلاعات بخشداران و هماهنگی و تعامل آنها با مدیریت استان افزایش می‌یابد و مدیریت استان هر فصل با این رویکرد به برگزاری ای همایش‌ها می‌پردازد.

برگزاری این همایش‌ها همواره مسئولان و متولیان استان را به تلاش در راستای خدمت‌گذاری در سطح جامعه هدایت می‌کنند.