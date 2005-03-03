  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۵۶

بدليل وخامت اوضاع امنيتي در منطقه ؛

بشار اسد سفر خود را به اتريش لغو كرد

دفتر رياست جمهوري اتريش امروز پنجشنبه اعلام كرد:بشار اسد رئيس جمهوري سوريه سفر چند روزه خود را به اتريش به دليل وخاومت اوضاع امنيتي در خاورميانه به تعويق انداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، برونو اينيه سخنگوي دفتر نخست وزير اتريش با اعلام اين خبر افزود : رئيس جمهوري سوريه سفر نيمه مارس خود به اتريش را به دليل وخامت اوضاع منطقه به تاخير انداخته و درانتظار شرايط مناسب تردرمنطقه جهت انجام سفر است .

وي ازگفتگوي تلفني روزگذشته ميان هاينز فيشررئيس جمهوري اتريش و بشار اسد رئيس جمهوري سوريه خبر داد و گفت :  اسد تاخير سفر خود به اتريش را به فيشر اطلاع داده و گفته ترجيح مي دهد در شرايط مناسب ترخاورميانه اين سفر انجام گيرد .

رئيس جمهوري سوريه قراربود از 15 تا 17 مارس آينده سفرسه روزه اي را به اتريش داشته باشد اما به نظر مي رسد فشارهاي غربيها به اين كشوربه منظور خارج كردن 14 هزارنيروي سوري از خاك لبنان تشديد شده است.

کد مطلب 162506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها