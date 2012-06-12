ایتالیا میزبان جدال رستم و اسفندیار می شود

شمس که از کارگردانان و منتقدان جوان تئاتر ایران است درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: نمایش "از خوتای نامک" را قرار است از هفته آینده در شهر رم کشور ایتالیا به صحنه ببریم. دستمایه این اثر نمایشی هم داستان رستم و اسفندیار است و شکل اجرای آن هم برگرفته از قراردادها و عناصر ایرانی مثل نقالی، تعزیه، ورزش های باستانی و زورخانه ای و تلفیقی از سنت روایی ایتالیایی است.



وی یادآور شد: مبنای پژوهشی این نمایش این است که بتوانیم به یک فهم مشترک از اسطوره در دو فرهنگ متفاوت برسیم که به واسطه حجاری ها و تبادلات فرهنگی طی تاریخ شکل گرفته است. سعی کردیم برای رسیدن به فهم مشترک اسطوره ها سنت روایت و تاریخ نگاری این دو کشور نسبت به هم را مبنا قرار دهیم.



عضو گروه تئاتر "دن کیشوت" درباره زمان و مکان اجراهای نمایش "از خوتای نامک" در کشور ایتالیا گفت: قرار است از هفته آینده و در سالن تئاتر "سالا اونو" در شهر رم این نمایش را به صحنه ببریم و پس از آن تور اجراهای "از خوتای نامک" در کشور ایتالیا آغاز می شود. قرار است بعد از رم این نمایش را در شهر فلورانس به صحنه ببریم.









شمس درباره عوامل و گروه اجرایی نمایش "از خوتای نامک" افزود: در این نمایش ال آندرو فوسکو و کلودیا یونسکو و من به عنوان بازیگر حضور داریم. نگارش این اثر را نیز خودم انجام داده ام و پریسا نظری نیز آن را به ایتالیایی ترجمه کرده است.



علی شمس پیش از این نمایش "شبی از شب های تهران مسافری" را در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی و همچنین در قالب اجرای عمومی در خانه نمایش به صحنه برد که با استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه شد. وی همچنین به عنوان عضو گروه تئاتر "دن کیشوت" در اکثر آثار نمایشی این گروه به ایفای نقش پرداخته است.