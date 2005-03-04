كتاب " فلسفه طبيعي افلاطون" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مؤلف تصريح مي كند كه افلاطون و ارسطو در اين نكته با ما مشترك هستند كه غايت علوم طبيعي را توصيفي عيني از جهان طبيعي به حساب مي آوردند. اما جهاني كه مدنظر اين دو بزرگ جهان فلسفه قرار داشت جهان فارغ از ارزش جهان ما نيست و آنها جهان را في نفسه واجد و حامل ارزشهايي مي دانستند و همين نكته گفتمان فكري آنها را از گفتمان فكري ما جدا مي كند. به تعبيري جهان نزد آنها خير و كمال مطلق به شمار مي رود . مشخصه هاي ريزتر اين جهان كامل و سرشار از خير البته در كتاب جانسون بسط مي يابند . در اين راستا، او بر تأثير فلسفه طبيعي افلاطون بر طبيعت شناسي ارسطو نيز بسي تأكيد دارد و منبع اصلي اين پژوهش هم دو كتاب مشهور افلاطون، يعني تيمائوس و كريتياس هستند.



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