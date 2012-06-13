محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید نرم افزار در کشور با توجه به ابلاغ بخشنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که دولت را مکلف به استفاده از نرم افزارهای امنیتی داخلی می کند، اظهار داشت: هم اکنون وضعیت توان تولید و ارائه نرم افزارهای امنیتی در کشور مناسب است چرا که بیشتر شرکت های تولیدکننده با نیروی متخصص انسانی بالا به تولید انواع نرم افزار در کشور می پردازند.

وی با اشاره به بکارگیری انواع نرم افزارهای امنیتی در بانک های کشور گفت: نرم افزارهای تولید داخل در بیشتر خدمات بانک های مختلف از جمله اینترنت بانکینگ دیده می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران گفت: انواع نرم افزارها با پتانسیل های مختلف از نوع تولید داخل در کشور وجود دارد و در صورت هرگونه مشکل در استفاده از نرم افزارهای خارجی دستگاهها باید جوابگوی استفاده از این نرم افزارها باشند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر حمایت از تولید ملی و کار ایرانی به تمامی دستگاهها به ویژه بانک ها توصیه کرد که به استفاده از انواع نرم افزارهای داخلی بپردازند.