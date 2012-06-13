محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: پاکسازی بیلقان تا کندوان بر اساس مصوبه ای از سوی فرمانداری از اردیبهشت ماه برعهده شهرداری گذاشته شد؛ که به علت عدم تخصیص اعتبار به شهرداری آسارا کار جمع آوری پسماند متوقف شد.

محمدی ادامه داد: با توجه به عدم تخصیص اعتبار به شهرداری آسارا کار جمع آوری پسماند و زباله متوقف و خودروهای جمع آوری زباله در حیاط بخشداری پارک شده اند که این امر به اجتماع کارگران خدماتی در بخشداری منجر شده است.

وی با اشاره به تاکید فرماندار کرج برای حل این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع، بخشداری و شورای اسلامی آسارا جلسه ای برای رفع این معضل ترتیب داد و قرار شد بخشداری و شورا در اقدامی ضربتی نسبت به جمع آوری زباله و پسماند در این منطقه وارد عمل شوند.

محمدی یادآور شد: کار جمع آوری زباله از روز گذشته و با به کارگیری کلیه عوامل محل و همچنین دستور شهردار کرج آغاز شده است که با توجه به ازدحام زباله پیش بینی می شود این کار حداقل 10 روز به طول انجامد.

بخشدار آسارا با اشاره به اهمیت محور کرج- چالوس به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری منطقه و کشور اظهار داشت: این محور در تمام فصول به ویژه بهار و تابستان پذیرای گردشگران فراوانی است و زیبنده نیست که از زباله انباشته باشد.

وی تصریح کرد: عدم جمع آوری به موقع زباله علاوه بر زشت کردن چهره منطقه سبب ایجاد انواع بیماری می شود و سلامت مردم را به خطر می اندازد.



وی همچنین از مسافران و گردشگران خواست برای حفظ محیط زیست و برخورداری از مواهب طبیعی این منطقه از رها کردن پسماندهای غذایی و انواع زباله بپرهیزند و در نظافت این محور زیبا بکوشند.



