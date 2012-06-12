به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان ظهر سه شنبه در اولین نشست هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر زنجان با اصحاب رسانه افزود: به جای پرداختن به حواشی و حرف‌هایی که سررشته مشخص ندارد با بررسی کارشناسانه اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته و ارائه راهکارهای مناسب می‎توان شورا را در انجام وظایف در چهارچوب قانونی یاری کرده و در این زمینه انتقادهای سازنده نیز بسیار کارساز است.

وی افزود: انتقاد سازنده از عملکرد یک مجموعه و اعضای آن موجب برطرف کردن نقاط ضعف و در نتیجه پویایی مجموعه می‌شود، در صورتی که انتقادات غرض‌ورزانه نتیجه‌ای جز تخریب مجموعه و نادیده گرفتن زحمات نتیجه‌ای نخواهد داشت.

عضو شورای شهر زنجان گفت: از انتقادهای بدون سند خودداری شود به ویژه اصحاب رسانه با بزرگ نمایی و حتی سیاه‌نمایی برخی مسائل بدون هیچ استناد واقعی پرهیز کنند.

کاظم افشارچی افزود: مشکل عمده شهروندان ما این است که بیشتر اوقات از کنار مشکل بی‌تفاوت رد می‌شویم و گاهی اوقات نیز به حاشیه‌سازی بی‌مورد درباره مسائل می‌پردازیم که هر دوی این موارد ناپسند هستند.

وی ادامه داد: هر یک از اصحاب رسانه در صورت مشاهده کم‌کاری از اعضای شورا با ارائه مستندات می‌تواند آن مسئول را بازخواست کرده و حتی مانع از کسب آرای کافی برای دوره‎های بعدی شود، ولی باید توجه داشت هیچ‌گاه با غرض‎ورزی شخصی در مورد شخصی مطلبی نوشته و همیشه با مستندات کافی و مربوطه از فردی بازخواست نمائیم.

افشارچی افزود: اصحاب رسانه و حتی شهروندان عادی با حضور در جلسات علنی شورا می‌توانند در جریان تصویب مصوبات شورا قرار بگیرند و از نزدیک با مسائل و مشکلات موجود آشنا شوند.

