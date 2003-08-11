  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۱۴

از قله هاي رفيع شهادت تا قله هاي سبلان ( 2)

سردار صفوي : سپاه و بسيج در آمادگي كامل به سر مي برند

سردار صفوي : سپاه و بسيج در آمادگي كامل به سر مي برند

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراسم افتتاحيه صعود سپاهيان و بسيجيان به قله سبلان گفت : ايجادآمادگي براي افزايش اقتدار ملي و امنيت پايدار و ارتقاي آمادگي نظامي از جمله اهداف اين صعود است .

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر سردار رحيم صفوي افزود : ايجاد انگيزه و روحيه نشاط و تقويت آن براي خدمت رساني به مردم از ديگر اهداف صعود نيروهاي بسيجي و سپاهي به قله سبلان است .

وي با تاكيد بر توانايي هاي سپاه پاسداران و آمادگي كامل براي امداد و عمليات كوهستاني و برگزاري رزمايش هاي بزرگ گفت : افزايش توان نيروهاي بسيج و سپاه براي انجام عمليات هاي نبرد نامتقارن كه استراتژي اساسي سپاه است و نيز سنجش توان واحد هاي پشتيباني سپاه و افزايش اعتماد به نفس ، صبر و استقامت و توانايي آمادگي براي مواجهه با ناملايمات در مسيرهاي سخت و كوهستاني از ديگر اهداف اين عمليات است .

 سردار صفوي  شعار اصلي صعود به سبلان  را ايمان ، اقتدار ملي و آمادگي دفاعي همه جانبه خواند و اظهاراميدواري  كرد : همه نبروهاي مسلح  و آحاد جامعه با عمل به قرآن و فرامين بزرگان دين از حكومت علوي دفاع كنند و در نهايت آن را به دست صاحب اصلي اش ، حضرت مهدي ( عج ) بسپارند .

کد مطلب 16251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها