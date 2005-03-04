برگزيدگان سومين يادواره نمايش هاي مذهبي معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، هيات داوران اين يادواره در بخش كارگرداي: امير بدرطالعي، (اينك ها ويه) را به عنوان رتبه اول و مجيد پركار (باد سرخ) و محمد پور جعفري (پل) را مشتركا به عنوان رتبه دوم معروفي و جايزه سوم كارگردانيرا به مجيد كاظم زاده مژدهي (بوسه بر آتش) اهدا كرد.

در بخش بازيگري مرد، مجيد پركار و مهدي مخبري بازيگران نمايش "باد سرخ" به طور مشترك اول شدند و جايزه دوم به طور مشترك به مهدي صياد و مصطفي مصيب زاده بازيگران نمايش "پل" رسيد و كامران كاويانپور بازيگر نمايش اينكها ويه ومهيار صياد بازيگر "پل" به طور مشترك رتبه سوم بازيگري را كسب كردند.

هيات داوران در بخش بازيگري زن، فاطمه ثابت كار (بوسه بر آتش) و شيرين دمان (يك كاسه نذر) را به عنوان رتبه اول و دوم معرفي كرد و شهدك غلامي (اينك ها ويه) و فريبا آقا اسماعيل زاده (پل) به طور مشترك جايزه سوم بايگري زن را دريافت كردند.

هيات داوران در بخش متن، هيچ يك از متون را شايسته مقام ندانست اما براي تشويق نويسندگان بومي به داوود صدري نويسنده "بوسه بر آتش" و حسين لطف پور نويسنده آخرين آزمون جوايزي را اهدا كرد.

در بخش طراحي پوستر و بروشور، محمد ثابت طراح پوستر نمايش "پل" و جعفر نيازي طراحي باد سرخ جوايزي را دريافت كردند و در بخش طراحي گريم هيات داوران ضمن قدرداني از طرح گريم آخرين آزمون جايزه اين بخش را به طور مشترك به علي كاظمي و ليلا گلزار براي طراحي گريم "اينك ها ويه" اهدا كرد.

هيات داوران در بخش طراحي صحنه هيچ يك از طراحان صحنه را شايسته مقام اول ندانست و مرتضي غلامي (باد سرخ) و محمود سرافراز (آخرين آزمون) جايزه اول و دوم اين بخش را كسب كردند. جايزه بخش موسيقي يادواره هم به مرتضي يكرنگ طلب به خاطر ساخت موسيقي نمايش "اينك ها ويه" رسيد.

گفتني است هيات داوران سومين يادواره نمايش هاي مذهبي حديث متشكل از عبدالحسين توشه، رضا حقي و فرهاد پاك سرشت نمايش هاي "اينك ها ويه" و "باد سرخ" را جهت اجراي عمومي پيشنهاد كرد.

نمايش "پل" به كارگرداني محمد پور جعفري نيز به عنوان بهترين نمايش تماشاگران انتخاب شد.