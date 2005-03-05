معرفي انديشه هاي اسلام ناب محمدي هدفي مهم براي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در سال 1383

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين معاونت براي فعاليت ارزنده و مناسب در راستاي رسالت هايي كه بر عهده دارد ، براي سال 1383 اهداف متعددي را در نظر گرفته و بر اساس آنها نيز برنامه ريزي و فعاليت هاي خود را آغاز كرد.

معرفي انديشه هاي تابناك اسلام ناب محمدي (ص) با اهتمام به قرآن كريم و سيره اهل بيت (ع) و پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي جامعه با استفاده از ابزارها وشيوه هاي نوين تبليغ و توسعه اطلاع رساني ، از جمله اهداف پيش بيني شده براي سال 83 معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي عنوان شده است .

بر اساس اعلام اين معاونت ، بهره گيري از ظرفيت هاي حوزه هاي علميه كشور به منظور توسعه و ترويج تبليغات ديني با اولويت و توسعه اطلاع رساني ، ارتقاي كمي و كيفي كتابخانه هاي حوزه دين و اهتمام به انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي مختلف در مورد تبليغات سوء و تهاجم فرهنگي دشمنان ، در قالب بررسي هاي اجتماعي - سياسي به صورت راهبردي، كاربردي و تدوين كتب و نشريات مناسب و ضروري با تكيه بر تازگي و تكراري نبودن آنها نيزديگر اولويت هاي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي براي امسال بوده است .

گسترش برنامه هاي پژوهشي و آموزشي متناسب با مأموريت ها و برنامه هاي مصوب و همچنين اصالت بخشي به مخاطبين جوان و نوجوان ، اهتمام به رعايت اصول نظارتي و ارزيابي برنامه هاي اجرايي نيز ديگر رسالت هاي اين معاونت در سال 83 اعلام شده است .

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با توجه به اهداف فوق ، برنامه هاي متنوع و متعددي را پيش بيني و به مرحله اجرا در آورده كه با جديت و توجه ويژه ، در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده برنامه ها ، فعاليت مي كند .