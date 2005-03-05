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۱۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۳۶

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در سال 83 (1)

معرفي انديشه هاي اسلام ناب محمدي هدفي مهم براي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در سال 1383

معرفي انديشه هاي اسلام ناب محمدي هدفي مهم براي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در سال 1383

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي امسال با استعانت از درگاه ربوبي و همچنين برنامه ريزي و استفاده از تجربيات سالهاي پيشين، فعاليت و تلاش هاي مضاعفي را نسبت به سالهاي گذشته داشته است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين معاونت براي فعاليت ارزنده و مناسب در راستاي رسالت هايي كه بر عهده دارد ، براي سال 1383 اهداف متعددي را در نظر گرفته و بر اساس آنها نيز برنامه ريزي و فعاليت هاي خود را آغاز كرد.

معرفي انديشه هاي تابناك اسلام ناب محمدي (ص) با اهتمام به قرآن كريم و سيره اهل بيت (ع) و پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي جامعه با استفاده از ابزارها وشيوه هاي نوين تبليغ و توسعه اطلاع رساني ، از جمله اهداف پيش بيني شده براي سال 83 معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي عنوان شده است .

بر اساس اعلام اين معاونت ، بهره گيري از ظرفيت هاي حوزه هاي علميه كشور به منظور توسعه و ترويج تبليغات ديني با اولويت و توسعه اطلاع رساني ، ارتقاي كمي و كيفي كتابخانه هاي حوزه دين و اهتمام به انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي مختلف در مورد تبليغات سوء و تهاجم فرهنگي دشمنان ، در قالب بررسي هاي اجتماعي - سياسي به صورت راهبردي، كاربردي و تدوين كتب و نشريات مناسب و ضروري با تكيه بر تازگي و تكراري نبودن آنها نيزديگر اولويت هاي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي براي امسال بوده است .

گسترش برنامه هاي پژوهشي و آموزشي متناسب با مأموريت ها و برنامه هاي مصوب و همچنين اصالت بخشي به مخاطبين جوان و نوجوان ، اهتمام به رعايت اصول نظارتي و ارزيابي برنامه هاي اجرايي نيز ديگر رسالت هاي اين معاونت در سال 83 اعلام شده است .

معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با توجه به اهداف فوق ، برنامه هاي متنوع و متعددي را پيش بيني و به مرحله اجرا در آورده  كه با جديت و توجه ويژه ، در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده برنامه ها ، فعاليت مي كند .

کد مطلب 162512

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