فراکسیون یاوران امداد امام (ره) در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با استقبال 182 تن از نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراکسیون یاوران امداد امام(ره) به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات اقشار آسیب پذیر و نیازمند و تمشیت امور زندگی محرومین و نیازمندان با محوریت توانمند سازی، اشتغالزایی و حفظ کرامت و عزت ولی نعمتان جامعه ، فراکسیون یاوران امداد امام(ره) آغاز به کار کرد.

براساس این گزارش در بیانیه تشکیل فراکسیون یاوران امداد امام(ره) آمده است:

در ماه مبارک رجب المرجب، ماه نزول برکات الهی، تزکیه نفس، استغفار و عبادت و بندگی خالصانه فوج عظیم امت اسلامی چشم به دریای رحمت و فضل الهی دوخته تا با درک فیض این ماه عزیز آماده ورود به ماه شعبان و ماه بهار قرآن رمضان المعظم گردند. یکی از مواهب الهی در این ماه تلطیف قلوب مومنان و همراهی و بسیج آنان در رسیدگی به نیازها و مشکلات نیازمندان و مستمندان جامعه اسلامی است. موضوعی که در روش و منش رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه هدای فراوان ذکر گردیده است.

همان گونه که حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه رخت بر بندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور ما از رفاه در زندگی ماده و معنوی برخوردار باشند.

بر این اساس به مناسب ولادت با سعادت مولی الموحدین امیر المومنین بزرگ حامی محرومان و ایتام و در آستانه مبعث رسول مکرم حضرت محمد مصطفی (ص) ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس آموزه های دنیی و رهنمودهای گهربار مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در جهت توجه و رسیدگی به حل مسایل و مشکلات اقشار آسیب پذیر و نیازمند و تمشیت امور زندگی محرومین و نیازمندان که همانا ولی نعمتان واقعی انقلاب و نظام می باشند. با محوریت توانمندسازی و حفظ کرامت و عزت آنها تشکیل فراکسیون یاوران امداد امام(ره) اعلام می‌نماییم. رجاء واثق دایم با الطاف خفیه الهی و عنایات خاصه حضرت ولیعصر(عج) و رهنمودهای گهربار مقام معظم رهبری با بهره مندی از مشاوره همفکری و همراهی سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولتمردان و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط بتوانیم گام‌های سازنده‌ای در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی زندگی اقشار نیازمند کشور برداریم.