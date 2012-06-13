منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ادامه اضافه کرد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هیچ ابلاغیه ای در خصوص افزایش اجاره بها به خوابگاهها اعلام نکرده اما روال معمول این است که هر سال به طور طبیعی و حداقلی افزایش اجاره بها صورت می گیرد.

وی گفت: نه تنها هیچ مصوبه ای ابلاغ نشده بلکه مبلغ 5 تا 10 هزار تومان نیز قرار نیست به مبلغ اجاره بهای خوابگاهها در سال جاری افزوده شود.

به گفته قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، اگر هم مبلغی افزوده شود زیر 5 هزار تومان و بین دو تا سه هزارتومان است و تنها منبع خبر اعلام افزایش تعرفه خوابگاههای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

حبیب پور گودرزی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ دانشگاهی مجاز نیست مبلغ اجاره بهای خوابگاهها را رقمی بالاتر از نرخ اعلام شده، به دانشجویان تحمیل کند، اظهار داشت: با تقاضای دانشجویان، 10 درصد از آنان بعد از دانش آموختگی می توانند اجاره بهای خود را بپردازند زیرا ملزم نیستند در طول ترم این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کنند.

وی افزود: البته امتیازی را برای دانشجویانی که مبلغ اجاره بها را در هر ترم به صورت نقدی می پردازند، قائل شدیم که در اجاره بها به آنان 20 درصد تخفیف دهیم اکثر دانشجویان نیز تمایل دارند تعرفه را به صورت نقدی پرداخت کنند.

این مقام مسئول صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خاطر نشان کرد که در برخی دانشگاهها حتی 100 درصد دانشجویان اجاره بهای خود را نقدی می پردازند و کمتر دانشجویی از تسهیلات 10 درصد بعد از دانش آموختگی استفاده می کند.