مشکل تاکسیداران شاهرودی با کدخدامنشی حل شد

یکی از رانندگان تاکسی شاهرود که در این جلسه حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: موضوع افزایش کرایه تاکسیها با کدخدامنشی بزرگان شهر به ویژه بندرآبادی معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود، حل شده است.
بیکی افزود: مقرر شد رانندگان تاکسی تا اول تیر ماه صبر کرده و به مسئولان این شهرستان زمان دهند تا آنها بتوانند با پیگیری از طریق مقامات عالی استان، مشکل ابلاغ مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایهها را حل کنند.
به گفته وی رانندگان تاکسی نیز علیرغم همه مشکلات این توافق را پذیرفته و دوباره شروع به کار کردهاند.
پیش از این علیرضا صیاد عضو شورای اسلامی شهر شاهرود به خبرنگار مهر گفته بود: شورای شهر با افزایش کرایه تاکسیها موافق بوده و مصوبهای کاملا قانونی نیز در این خصوص داشته است.
نماینده شورای شهر شاهرود در امور حمل و نقل درون شهری تاکید کرد: رئیس شورای شهر باید نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام میکرد اما فرمانداری شاهرود با توجه به دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش قیمتها تا اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها، به مصوبه شورای شهر اعتراض کرده بود.
به گزارش مهر: تاکسیداران شاهرودی در سه ماهه اول امسال، برای سومین بار متوالی روز دوشنبه این هفته نسبت به عدم افزایش نرخ کرایه تاکسیها اعتراض کرده و تاکید داشتند که کرایه حمل و نقل عمومی متناسب با تورم افزایش نیافته است.
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