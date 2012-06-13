اولین جشنواره ملی "شعر انتظار" در مهدیشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یوسفیان ظهر روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهدیشهر با عنوان اینکه اولین جشنواره ملی و سراسری "شعر انتظار" در شب ولادت قائم آل محمد (عج) در مهدیشهر برگزار می شود، افزود: فراخوان این جشنواره سراسری، توسط دبیرخانه جشنواره سراسری شعر انتظار اعلام شده است.

به گفته وی، فراخوان و شرایط شرکت علاقه مندان در اولین جشنواره ملی "شعر انتظار" از طریق آدرس اینترنتی به نشانی www.entezar.arshblog.ir در دسترس همگان است.

وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت شعر در حوزه مهدویت، بیشتر باید استفاده کرد، افزود: ادبیات مهدوی همه عناصر احساسی و فکری لازم را برای گسترش برخوردار است.

یوسفیان با بیان اینکه قالب اشعار ارسالی آزاد اعلام شده است، اظهار داشت: شرکت علاقه مندان در این جشنواره محدودیت سنی نداشته و هر فردی از هر نقطه کشور می تواند در آن شرکت کند.

وی موضوعات جشنواره را ترویج اندیشه مهدویت و تبیین انتظار به عنوان جهت دهنده به زندگی فردی و اجتماعی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بهره گیری از عنصر شور و احساس در فراگیر نمودن انتظار و همچنین ترسیم زیبایی ها و جلوه های متعالی زندگی در عصر پس از ظهور برشمرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهدی شهر با بیان اینکه داوری این جشنواره توسط سه تن از شعرای برجسته کشور انجام خواهد شد افزود: به چهارده نفر از برگزیدگان، از کمک هزینه حج عمره به مبلغ 8 میلیون ریال تا تقدیر به میزان 20 میلیون ریال اهدا خواهد شد.

به گزارش مهر، در فراخوان اولین جشنواره ملی "شعر انتظار" تاکید شده است که مهلت ارسال اثر به جشنواره روز پنج شنبه، هشتم تیرماه و تاریخ برگزاری مراسم چهارشنبه، چهاردهم تیرماه سالجاری می باشد.