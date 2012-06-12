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۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

اورعی:

فعالیت های قرآنی استراتژی کلی آموزش و پرورش را بیمه می کند

فعالیت های قرآنی استراتژی کلی آموزش و پرورش را بیمه می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیت های قرآنی استراتژی کلی آموزش و پرورش را بیمه می کند و اگر جزیره ای عمل کنیم، نمی توانیم موفق شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد اورعی غلامی  ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران مدارس تخصصی قرآن اظهارکرد: فضای تعلیم و تربیت با مبانی قرآنی محور اصلی سند تحول بنیادین است.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید مدارس قرآنی در سال جدید تحصیلی به صورت تخصصی تا پایه سوم ابتدایی فعالیت می کنند افزود: دارالقرآن ها نیز اگر ظرفیت ابتدائی داشته باشند با این هدف به فعالیت خود ادامه دهند.

غلامی اظهار داشت: مدارس قرآنی نیز در نوبت دوم به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی در خصوص رفع شبهه تعطیلی دارالقرآن ها بیان داشت: هم اکنون بخش پرورشی در گروه یک نیروی انسانی قرار داشته و در صدد رفع مشکلات نیروی انسانی هستیم اما در این ظرفیت جدید باید از اول مهر کار را با قوت انجام داده و مطمئن باشیم دارالقرآن ها تعطیل نمی شوند.

وی گفت: سیاست جدید آموزش و پرورش در راستای اجرای نظام 3-3-6  ، تقویت مباحث قرآنی همراه با ظرفیت های جدید ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: فعالیت های گذشته به قوت خود باقی و ادامه می یابد.

 وی در پاسخ به این پرسش که چرا لیست نیروهای انسانی دارالقرآن ها از سیستم بکفا حذف شده است، تصریح کرد: ظرفیت نیروها در این سیستم پیگیری و تربیت قرآنی، بالندگی قرآنی و گسترس مدارس قرآنی هدف اصلی آموزش و پرورش است.

کد مطلب 1625152

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