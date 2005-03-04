مقابل ژاپن انجام برخي تغييرات در تركيب تيم ملي اجتناب ناپذير است / بايد از استرس بازيكنان ژاپن نهايت استفاده را ببريم

امير حاج رضايي مربي و كارشناس فوتبال كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود : فضاي حال حاضر فوتبال ايران متوجه بازيهاي ليگ و رقابتهاي داخلي است و با توجه به فرصت دو هفته اي كه بين تعطيلي ليگ و بازي با ژاپن وجود دارد بايد دراين مقطع زماني با تدبيروهوشمندي خاصي تيم ملي را براي ديدار با ژاپن آماده كنيم .

حاج رضايي اضافه كرد : متاسفانه تقارن اين ديدار با ايام نوروز و تعطيلي رسانه هاي نوشتاري و مطبوعات ورزشي باعث ايجاد نوعي خلاء اطلاع رساني در فوتبال كشور و در ميان علاقمندان تيم ملي خواهد شد كه اين امر مي تواند باعث كاهش حمايت هاي مطبوعات از تيم ملي شود . البته اين شرايطي است كه ناخواسته به تيم ملي تحميل مي شود و شايد تنها راه كم كردن اثرات آن ، پذيرفتن شرايط باشد .

كارشناس برجسته فوتبال كشور در مورد فرصت كوتاه سرمربي تيم ملي براي ايجاد هماهنگي لازم بين بازيكنان ليگ و لژيونرها اظهار داشت : به نظر من با توجه به اينكه برانكو قصد ايجاد تغييرات عمده اي در تيم ملي را ندارد و از سوي ديگر بازيكنان آماده از ليگ در اختيار تيم ملي قرار مي گيرند ، فرصت هماهنگي لازم بين بازيكنان وجود دارد و اگر در ديدار با بحرين شاهد بوديم كه اين مسئله در تيم ملي وجود داشت بخشي از آن بدليل اجبار و فشاري بود كه برانكو در بازي گرفتن از تمامي ستاره ها داشت كه باعث شد برخي از بازيكنان كليدي ما در پست هاي غير تخصصي به بازي گرفته شوند و عملا به مهره هايي سوخته تبديل گردند.

حاج رضايي با تاكيد بر اينكه نتيجه ديدار با ژاپن در صعود تيم ملي به جام جهاني بسيار تعيين كننده خواهد بود تصريح كرد : ديدار با ژاپن بخشي از معادله حضور تيم ملي در جام جهاني را مشخص خواهد كرد و در صورتيكه فوتبال ما نتواند در اين ديدار به نتيجه لازم دست پيدا كند بخش زيادي از شانس صعود را از اين مرحله از دست خواهد داد و جبران آن بسيار دشوار خواهد بود . از همين رو تصورمي كنم ايجاد برخي تغييرات و جابجايي ها از سوي برانكو در تركيب تيم ملي اجتناب ناپذير است و سرمربي تيم ملي بايد در اين بازي بويژه به درايت و فهم بالاي خود شجاعت را نيز اضافه كند.

كارشناس فوتبال كشور با بيان اينكه خوشبختانه اهميت حضور در جام جهاني براي تمامي بخش هاي فوتبال كشور شناخته شده است يادآور شد : تيم ملي براي رسيدن به جام جهاني نياز به حمايت عمومي دارد و پازل حمايت از تيم ملي از بخش هاي مختلفي تشكيل شده كه مردم ، مطبوعات ، بازيكنان ، مسئولان ، سرمربي و ... در آن نقش هاي متفاوتي را ايفا مي كنند . به نظر من در مقطع حساس ديدار خانگي با ژاپن بايد از واكنش هاي منفي پرهيز كرد و از استرس بازيكنان ژاپن نهايت استفاده را برد . تيم ملي با يك بازي حساب شده و منطقي توان پيروزي بر ژاپن را دارد و به اعتقاد من ژاپني ها نسبت به تيمي كه در جام ملتها قهرمان آسيا شدند در اوج قرار ندارند .

