درآمد گمركي امسال 380 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،رييس گمرك جمهوري اسلامي ايران عصر امروز در همايش روسا و مديران بازرگاني سراسركشور ودر جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: ميزان درآمد گمركي در سال 78 بالغ بر پنج هزارو 805 ميليون ريال بود.

مسعود كرباسيان افزود: در سال 78 بالغ بر 135 گمرك، 8 هزارپرسنل داشتيم و اين درحالي است كه در حال حاضر در كشور 167 گمرك با 6 هزار پرسنل وجود دارد كه تعداد گمرك 23 درصد رشد اما تعداد پرسنل كاهش يافت اما حجم مبادلات با افزايش خوبي مواجه شده است.

وي درباره افزايش گمركات صادراتي در كشورتصريح كرد: چنانچه تعداد گمركات صادراتي افزايش نمي يافت بطور قطع بازارعراق و افغانستان را از دست مي داديم و با اين اقدام ميزان مبادلات در اين مرزها رشد مطلوبي داشته است.

وي در بخش صادرات ، ارزيابي كالاي صادراتي در محل توليد و هماهنگ كردن صادرات با نياز صادر كننده را از جمله اقدامات گمرك جمهوري اسلامي برشمرد.

كرباسيان روند برنامه سوم را مثبت دانست و خاطر نشان كرد: حذف پيمان ارزي، تك نرخي كردن ارز، جايزه صادراتي، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه اي ، قانون تجميع عوارض، قانون مالياتها ، هشت رقمي كردن تعرفه ها، كاهش نرخ تعرفه ها( در گذشته 104 نرخ تعرفه داشتيم كه اين ميزان سال آينده به 10 نرخ تعرفه خواهد رسيد)، ثبات قوانين و بيمه صادراتي و تغيير وضعيت از تجارت فرعي به اصلي از جمله اقدامات مثبت در برنامه سوم است.

وي استاندارد كردن و اخذ گواهي كيفيت، افزايش گمركات مجاز صادراتي ، اصلاح رويه ورود موقت، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه بكار گرفته شده در كالاي صادراتي، كاهش زمان تشريفات صدور كالا ( كه بيش از دو ساعت نبايد طول بكشد) و مكانيزه شدن واردات و صادرات را نيز از جمله عملكرد و اقدامات انجام شده در طي برنامه سوم برشمرد.

رييس كل گمرگ جمهوري اسلامي ايران درباره ميزان صادرات به كشور گفت: در 11 ماهه سالجاري ميزان صادرات به كشور نسبت به سال اول برنامه سوم ( 1379) بالغ بر 2/87 درصد رشد داشت.

وي با اشاره به ميزان واردات 12 ميلياردو 682 ميليون دلار در سال 78 افزود: در 11 ماهه سالجاري اين ميزان به 31 ميلياردو 827 ميليون دلاررسيده است كه از 150 درصد رشد برخوردار شد.

به گفته وي، از اين ميزان واردات 45 درصد در زمينه كالاهاي واسطه اي، 43 درصد سرمايه اي و 12 درصد به كالاهاي مصرفي اختصاص داشت .

كرباسيان خاطر نشان كرد: اين ميزان واردات علاوه بر اينكه در بخش صادرات كمك زيادي كرده است از نظركسب درآمد گمركي نيزحايز اهميت بوده است كه اين امرموجب افزايش 380 درصدي درآمد گمركي به كشور شده است.