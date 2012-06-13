پیگیری حقوق بشری اقدام غیرقانونی عربستان/ دستگاه دیپلماتیک از همه ظرفیت استفاده کند

سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام غیر قانونی اعدام اتباع ایران در عربستان سعودی با اشاره به اینکه باید در سه حوزه دراین مورد فعالیت کنیم ، اظهار داشت:در حوزه دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی باید از همه ظرفیت ها استفاده و از حقوق شهروندان دفاع و ماهیت آن را تبیین و اطلاع رسانی درست انجام دهد.

وی افزود: باید آثار و متعلقات اتباع ایرانی به کشور صاحب تابعیت منتقل شود و این موضوع باید از سوی وزارت امور خارجه پیگیری شود.

نقوی حسینی تصریح کرد: حوزه دیگری که باید از سوی ایران در مورد موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان مورد پیگیری قرار گیرد، حوزه حقوق بشری است که باید در این حوزه به طور جدی کار کنیم .

وی با اشاره به اقدامات حقوق بشری که در برعلیه ایران در پی اعدام یک فرد قاتل یا قاچاقچی بر اساس قوانین کشور صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این اقدام غیر قانونی عربستان باید در حوزه حقوق بشر و قوانین بین المللی از سوی ایران به طور جدی پیگیری شود .

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر این نکته نیز حائز اهمیت است که عربستان سعودی مدت هاست که فضای تبلیغاتی بر علیه کشور ما و مسلمان ها آغاز کرده است و به همین دلیل نیز عربستان به عنوان کشوری که خانه خدا در آنجا وجود دارد، باید زیر سئوال برود.

وی خاطرنشان کرد: ایران باید در این باره نیز مواضع جدی در مقابل عربستان اتخاذ کند و از لحاظ سیاسی در برابر این فضایی که عربستان ایجاد کرده است ، مقابله کند.

نقوی حسینی در مورد تأخیری که در تأیید این خبر از سوی وزارت امور خارجه ایران به وجود آمد نیز گفت: تا کنون هیچ سندی در این باره وجود نداشت و عربستان باید به ازای ادعای خود سند ارائه داده و اسناد هویتی و یا جنازه های این افراد را به ایران تحویل می داد.