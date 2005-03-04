ماموريت ستاد مبارزه با قاچاق كالا بايد طي مدت سه سال پايان يابد

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز امروز درهمايش روسا و مديران بازرگاني سراسر كشور با بيان اين مطلب افزود: ماموريت اين ستاد بايد طي سه سال پايان و اين ستاد جمع آوري شود و پس از آن دولت در بخشهاي مختلف مسووليت خود را انجام دهد ، بطوريكه اگر اين ستاد باشد يعني هميشه پديده قاچاق وجود دارد .

دكتر محمد باقرقاليباف تصريح كرد: پديده قاچاق كالا ريشه در مسائل اقتصادي دارد ويكي از پيامدهاي منفي اقتصاد بيمار يك كشور است .

وي با اشاره به اهميت مبارزه با پديده قاچاق كالا در كشورگفت: درحال حاضر سهم قاچاق يا همان اقتصاد زير زميني در مقايسه با كل تجارت كشور سهم قابل توجهي است كه اين امر مي تواند خطر جدي را براي يك اقتصاد سالم بوجود آورد .

قاليباف در مورد عدم ارائه تعريف درستي از قاچاق كالا در كشور اظهار داشت : متاسفانه آمار مختلفي در مورد قاچاق كالا در كشور از سوي مراجع و دستگاههاي متعدد ارائه شده به نحوي كه آمار منتشره بانك مركزي رقم قاچاق كالا را يك ميليارد و 460 ميليون دلار و و دستگاههاي ديگر اين رقم را 12 تا 13 ميليارد دلار اعلام كرده اند .

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: مجموعه دولت براي مبارزه با قاچاق كالا مصمم هستند و كسي شك و ترديدي در مبارزه با قاچاق كالا ندارد .

وي با بيان اينكه بحث قاچاق كالا يك پديده اقتصادي است يا انتظامي و امنيتي ، افزود: متاسفانه مشخص نبودن اينكه قاچاق كالا مربوط به حوزه اقتصادي است يا انتظامي و امنيتي موجب شد كه چندين سال مبارزه با اين پديده ، گرفتار سيستم اداري كشور شود و به تاخير افتد بطوريكه در سالهاي اخير شاهد افزايش حجم بالاي ورود كالاي قاچاق به كشور بوديم .



قاليباف پديده قاچاق كالارا قابل حل دانست و تاكيد كرد: قاچاق كالا موضوع پيچيده اي است ولي اين امر به معني آن نيست كه غير قابل حل باشد بطوريكه مي توان با شجاعت ، پشتكار ، تدبير، مديريت و تصميم گيري در مقابله با افراد سودجو با پديده قاچاق كالا مبارزه كرد .

وي در مورد روند فعاليت انجام شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت : در راستاي تصميم گيري و اتخاذ برنامه هاي مدون براي مبارزه با پديده قاچاق كالا، با تمامي افراد مسوول در حوزه دولت و بخش خصوصي در زمينه قاچاق كالا مذاكره و تبادل نظر شده و سپس يك برنامه ريزي راهبردي و در سه سطح تدوين و قرار شد براساس اين برنامه حركت كنيم .

قاليباف ، پيشگيري ، بازدارندگي و مقابله با قاچاق كالا را سه سطح تدوين شده در برنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا دانست و گفت: سطح پيشگيري عمدتا براساس ديد ساماندهي اقتصاد كلان است واين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا كمترين سهم و نقش را در اين بخش دارد چون يك بخش فراقوه اي است .

وي با بيان اينكه در بخش بازدارندگي و مقابله بيشترين سهم را ستاد مبارزه با قاچاق كالا دارد اظهار داشت: در بخش مقابله ضعف گذشته مبني بر اقتصادي بودن يا امنيتي و انتظامي بودن پديده قاچاق رفع شده وكاملا پذيرفته ايم كه با قاچاق كالا مبارزه شود .

قاليباف تصريح كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا درراستاي اين دو بخش به صورتي برنامه ريزي كرده كه در يك مدت زماني 34 ماهه بتوانيم به نقاط قابل توجهي برسيم .

وي توجه به موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي را در بخش بازدارندگي از مهمترين رسالتهاي وزارت بازرگاني دانست .

قاليباف برآورد اين ستاد از ميزان قاچاق كالا در كشور را حدود پنج تا 5/5 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: از اين ميزان حدود 30 درصد به صورت لجام گسيخته از مرزهاي غير قانوني و توسط افراد غير قانوني و مابقي از مبادي رسمي كشور ولي به شكل قانوني وارد كشور مي شود .

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه ما امروزه مدعي هستيم كه تمامي قاچاقي كه از مرزهاي غير قانوني و بويژه در جنوب كشور وارد مي شود ديگر به شكل گذشته وجود ندارد .

قاليباف فشل بودن سيستم اداري در كشوررا منشاء تمامي مشكلات بعدي دانست و تصريح كرد: پيامدهايي مانند فقر، تبعيض ، فرار از قانون همگي ريشه در لجام گسيختگي سيستم اداري دارد .