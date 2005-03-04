اگر اروپايي ها رسما تعليق كامل غني سازي را بخواهند، از اجراي مفاد تعهدنامه سر باز مي زنيم

عبدالله رمضانزاده در حاشيه نشست اصلاح طلبان كرد، در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرمانشاه، گفت : اگر اروپايي ها از چارچوب توافق نامه هسته اي با ايران خارج شوند، ما نيز به تعهداتمان عمل نكرده و هر كاري كه لازم باشد، انجام مي دهيم.

وي افزود : هنوز بطور رسمي، مطلبي ازسوي اروپايي ها به ما اعلام نشده است، اما اگر رسما به ما اعلام كنند كه خواستار تعليق كامل و دائمي غني سازي اورانيوم هستند، تكليف ما هم معلوم است و از اجراي مفاد تعهدنامه سر باز خواهيم زد.

وي افزود : اقدام ما در جهت تعليق غني سازي، داوطلبانه و يكجانبه بوده و در صورت ايجاد تعهد براي جمهوري اسلامي، ازسوي آژانس يا اروپايي ها، اين كار را انجام نخواهيم داد.