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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۲

سخنگوي دولت در گفت وگو با "مهر":

اگر اروپايي ها رسما تعليق كامل غني سازي را بخواهند، از اجراي مفاد تعهدنامه سر باز مي زنيم

سخنگوي دولت گفت: اگر اروپايي ها، چارچوب توافق نامه را رعايت نكرده و خواستار تعليق كامل غني سازي شوند، ما نيز به تعهداتمان عمل نمي كنيم.

عبدالله رمضانزاده در حاشيه نشست اصلاح طلبان كرد، در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرمانشاه، گفت : اگر اروپايي ها از چارچوب توافق نامه هسته اي با ايران خارج شوند، ما نيز به تعهداتمان عمل نكرده و هر كاري كه لازم باشد، انجام مي دهيم.

وي افزود : هنوز بطور رسمي، مطلبي ازسوي اروپايي ها به ما اعلام نشده است، اما اگر رسما به ما اعلام كنند كه خواستار تعليق كامل و دائمي غني سازي اورانيوم هستند، تكليف ما هم معلوم است و از اجراي مفاد تعهدنامه سر باز خواهيم زد.

وي افزود : اقدام ما در جهت تعليق غني سازي، داوطلبانه و يكجانبه بوده و در صورت ايجاد تعهد براي جمهوري اسلامي، ازسوي آژانس يا اروپايي ها، اين كار را انجام نخواهيم داد.

کد مطلب 162521

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