به گزارش خبرگزاری مهر، این گونه از خفاش که نام علمی آن " Anoura fistulata " بوده و در سال 2005 در اکوادور کشف شد دارای درازترین زبان در میان پستانداران است.

این موجود حدود 5 سانتیمتر طول دارد اما طول زبان آن به 9 سانتیمتر می رسد، زبانی که یک و نیم برابر طول بدن این خفاش است.

خفاش Anoura fistulata وقتی که از شهد گل Centropogon nigricans تغذیه نمی کند زبان خود را در قفسه سینه خود نگهداری می کند.

در ویدئو HD جدیدی که این هفته از سوی نشنال جغرافی منتشر شده این جاندار در حال مکیدن شهد گل با زبان دراز خود دیده می شود.

ناتان موچالا زیست شناسی که به کشف این گونه در جنگل مه آلود آندین کمک کرد، اظهار داشت: این خفاشها می توانند پروازهای نزدیک به زمین داشته باشند و از این نظر شبیه مرغ مگس خوار هستند.

در تصاویر کلوزآپ این ویدئو زبان این خفاش چون یک مار وارد گردن بلند گل می شود و زمانی که زبان به شهد می رسد زبان تغییر شکل می دهد و اطراف آن خاردار و دارای برآمدگی می شود.

موچالا از دانشگاه نبرسکا لینکولن اظهار داشت: درست پیش از اینکه خفاش زبان خود را به سرجای اولیه باز گرداند برآمدگی های اطراف آن از بین می روند و موجب می شود که شهد گل را تاجایی که می تواند بالا بکشد.

فیلمبردارهای نشنال جغرافی برای گرفتن این تصویر از درازترین زبان دنیا به اکوادور سفر کردند جایی که موچالا و گروه وی با خفاشی که به دام انداخته بودند منتظر آنها بودند.

فیلمبرداری در یک چادر ویژه صورت گرفت که در آن خفاش بتواند آزادانه پرواز کند. برای گرفتن تصویر زبان یک حفره کوچک در پایه ایجاد شد ، آنها دوربین را داخل این حفره قرار دادند و تصاویر کلوزآپ زیبایی تهیه کردند.

در ابتدا این خفاشها به واسطه حضور انسانها و نور شدید دوربین ترسیده بودند و به گل نزدیک نمی شدند اما سرانجام برای خوردن این شهد به گلها نزدیک شدند.