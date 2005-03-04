سهم خواهي كردها از قدرت در دولت آينده // رمضانزاده: همايش اصلاح طلبان كرد براي دامن زدن به قوميت گرايي نيست

به گزارش خبرنگار "مهر" در كرمانشاه، نشست هم انديشي اصلاح طلبان كرد براي بحث و بررسي در خصوص مسايل نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از عصر چهارشنبه در كرمانشاه آغاز شد.

بنابر گفته مسئولان برگزار كننده، اين همايش از سوي اصلاح طلبان كرد ، با تاكيد بر تداوم نقش تاريخي كردها در كشور و مد نظر قرار دادن حفظ وحدت و يكپارچگي ملت، پاسداري از قانون اساسي، تاكيد بر جمهوريت و اسلاميت نظام و تداوم اصلاحات، برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين همايش، فعالين سياسي كرد جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب فردا، جبهه مدافعان آزادي از استانهاي كرمانشاه، كردستان، ايلام و آذربايجان غربي شركت داشتند.

عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت كه از سخنرانان اين همايش است، در جمع خبرنگاران گفت : همايش اصلاح طلبان كرد در راستاي بيان مطالبات كردها برگزار شده و براي دامن زدن به قوميت گرايي نيست.

اين در حالي است كه سهم خواهي كردها از قدرت در دولت آينده، از مهمترين مسايل مطرح شده توسط سخنرانان كرد اين مراسم بوده است.

سخنرانان كرد در اين همايش، بر حضور كردها در انتخابات به عنوان يك تكليف و بر حفظ تماميت ارضي كشور تاكيد كردند و خاطرنشان كردند: كردها به هيچ وجه به دنبال تجزيه طلبي نيستند بلكه به دنبال حفظ وحدت و تماميت ارضي كشور هستند و فقط سهم خود را از قدرت مي خواهند.

اين همايش پنجشنبه شب با سخنراني عبدالله رمضانزاده به پايان رسيد.