به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان که یکی از امیدهای کشتی فرنگی ایران برای کسب مدال طلا در بازی‌های المپیک 2012 لندن است در مورد آخرین وضعیتش گفت: خدا را شکر خوب تمرین می‌کنم و کم کم به آمادگی دلخواهم می‌رسم. در این مدت مسابقات جام جهانی بهترین فرصت بود تا خود را محک بزنم.

وی در مورد حضورش در مسابقات جام جهانی و شکستی که در این مسابقات داشت گفت: پیکار با حریف آذربایجانی، شروع پیکارهای تیم به تیم بود که برد برای آنها به هر قیمتی ارزش داشت. نباید بهانه بیاورم اما با خستگی زیاد وارد مسابقات جام جهانی شده بودم و نتوانستم آنطور که می‌خواهم کشتی بگیرم اما در ادامه به مسیر خوبی برگشتم.

عضو پرافتخار تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مورد نتایجی که در المپیک خواهد گرفت، گفت: واقعا نمی‌شود المپیک را پیش بینی کرد. من یکبار در این پیکارها ناکام ماندم و دوست دارم این بار نتیجه بگیرم اما باز هم نمی‌شود گفت چه می‌شود. به هر حال باید با قدرت روی تشک برویم تا نتیجه دلخواه را بگیریم. ضمن اینکه در سایر وزن‌ها هم نفرات خوبی داریم که آنها هم شانس موفقیت دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا می‌توانید در مسابقات المپیک مدال طلا را از آن خود کنید؟"، گفت: دوست دارم همین اتفاق بیافتد. قول می‌دهم تمام توانم را بگذارم تا نتیجه‌اش شادی دل مردم باشد.

حمید سوریان که مثل خیلی دیگر از کشتی گیران ایران حامی مالی مشخصی ندارد در مورد حمایت شرکت ایرانسل از کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک گفت: ممنون این شرکت هستیم که حامی ورزشکاران شده است. اما امیدوارم همیشه همراه با ورزش باشند نه فقط برای المپیک. ما تا المپیک زمان زیادی نداریم و برای همین امیدوارم حمایت آنها لمس شود و فقط در حد حرف نباشد.