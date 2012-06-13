ادعای مسکو تایمز درباره توقف غنی سازی 20 درصدی/جلسات کارشناسی نیاز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "مسکو تایمز" به نقل از مقامات اتحادیه اروپا ادعا کرده است که ایران مذاکره درخصوص پیشنهاد غرب جهت توقف غنی سازی اورانیوم با درصد بالا در اجلاس مسکو را پذیرفته است.

به نوشته این روزنامه این اقدام ایران سبب کاهش تنش دو هفته ای بین طرفهای مذاکره کننده پیش از مذاکرات مسکو می شود.

این روزنامه مدعی شد در گفتگوی تلفنی یک ساعته "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، طرفین توافق کرده اند که مذاکره کنندگان مسکو در خصوص پیشنهادهای گروه 5+1 به ایران مذاکره کنند.

به نوشته این روزنامه روسی، طبق پیشنهاد گروه 5+1در اجلاس بغداد که مورد توافق قرار نگرفت، طرفین باید درباره چگونگی شیوه توقف غنی سازی 20 درصدی اورانیوم از سوی ایران به توافق برسند و ایران باید تاسیسات مربوطه را تعطیل کرده و اورانیوم های غنی شده موجود را به خارج از ایران منتقل کند و در عوض طرف 5+1 هم متعهد شود اورانیوم 20 درصد غنی شده برای سوخت راکتور تهران را تامین کند و همچنین تحریم صادرات قطعات تحریمی هواپیماهای تجاری ایران را لغو کند.

همچنین "مسکو تایمز " به نقل از دیپلماتی که نامش را فاش نکرد مدعی شد ایران دیگر درخواست تشکیل جلسات کارشناسی پیش از مذاکرات مسکو را ندارد.