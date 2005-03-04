افزايش 15 درصدي واگذاري پستهاي دولتي از اهداف برنامه چهارم توسعه است

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي امروز درهمايش روسا و مديران بازرگاني سراسركشور با بيان اين مطلب افزود: كاهش تعداد كاركنان دولت حدود پنج درصد ، افزايش تعداد واحدهاي دولتي ، افزايش كاركنان دولتي از حالت دستمزدي به كارمزدي ، كاهش حجم تصدي هاي دولتي به غير دولتي تا 15 درصد ، كاهش 20 درصدي پستهاي مديريتي و كاهش بودجه دولت در مقايسه با توليد ناخالص داخلي با حدود 20 درصد رشد ، از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه كشور است .

دكتر داود دانش جعفري تصريح كرد: همچنين متوسط سرانه آموزش مديران دولتي و كاركنان در سال حدود 40 ساعت و اختصاص 15 درصدي بودجه دولت براي ارتقاء بخشهاي دولتي از ديگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور است .

وي تعريف مفهوم نوسازي دولت در اقتصاد ، ارتقاي توانمندي بخش خصوصي و تعاوني توسط دولت ، تغيير خدمات دولتي از حالت يارانه اي و بدون هدف به سمت هدفمند شدن وكاهش نقش دولت و تبديل حداكثر مداخله دولت به حداقل را از اهداف مهم برنامه چشم انداز كشورطي چند برنامه پنج ساله دانست .

دانش جعفري با اشاره به وجود سه بخش دولتي ، خصوصي و تعاوني براي اقتصاد كشور افزود: برداشت عمومي اين است كه دولت فراتر از اصل 44 حركت كرده و درحال حاضر بخش دولتي بسياري از كارها را انجام مي دهد كه براي اجراي آنها وظيفه قانوني ندارد .

وي كسري بودجه دولت را در سالهاي اخيرگواه مداخله بيشتردولت در اموركشور دانست .

دانش جعفري با اشاره به سهم كم بخش تعاوني در اقتصاد كشور تصريح كرد: براساس آمارمنتشره بانك مركزي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور حدود 77 صدم درصد و مسئولان بخش تعاون اين رقم را سه تا پنج درصد اعلام كرده اند كه هر دو رقم نيز مناسب اين بخش نيست .

وي گفت: درحال حاضر بخش خصوصي نيز امكانات بسياري دارد كه بكار گرفته نشده ، بطوريكه در حال حاضر بالاي 60 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه توجه به اين ظرفيتها مي تواند بسياري ازمشكلات اقتصادي كشور را حل كند .

دانش جعفري جابجايي حدود سه ميليارد دلار منابع بخش خصوصي را طي مدت 20 روز در زمان ثبت نام موبايل در سال گذشته نشان دهنده ظرفيت موجود در كشور دانست .

وي اظهار داشت: متاسفانه بخش خصوصي دنبال مسئوليتهاي اساسي نيست و خود را مشغول فعاليتهاي زود بازده كرده است .