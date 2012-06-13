حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات سوریه و تلاش استکبار برای براندازی نظام حاکم بر این کشور گفت: سوریه در خط مقدم جبهه پایداری و مقاومت مقابل صهیونیست ها ایستاده است و آمریکایی ها، اروپا، عربستان، امارات و بعضی از شیوخ مرتجع منطقه به این دلیل تلاش می کنند مانع پیروزی جبهه اسلام شوند که می خواهند جلوی قدرت گرفتن مسلمانان را بگیرند، معتقدم این کشورها در منطقه درعمل به آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک می کنند.

وی با بیان اینکه تحلیل مسئله سوریه جدای از حادثه بزرگی که در جهان اسلام اتفاق افتاده نمی تواند باشد، اظهار داشت: بعد از 200 سال حکومت نظام سلطه بر جهان و تقسیم آن به جهان دو قطبی در این فرایند طاغوت سالاری و شیطان سالاری که برای جهان طراحی شده بود آمریکایی ها بلوک شرق را فریب دادند ، به دنبال تلاش برای یکته تازی در جهان قطب شرق را حذف کردند ، نظام تک قطبی را دنبال کردند و جهان را دهکده واحدی دانستند که می توانند بر این دهکده حکومت کنند، اما شکل گیری انقلاب اسلامی معادلات منطقه ای و جهانی را به هم ریخت.

دبیرکل جمعیت ایثارگران تصریح کرد: بعد از 33 سال از شکل گیری انقلاب اسلامی، از منش و روش امام خمینی رشحاتی به جهان اسلام منتقل شد که بیداری اسلامی را سامان داد. در واقع آنچه در شرایط فعلی در جهان شکل گرفته رویارویی جبهه حق با جبهه باطل است و سوریه را نمی توان جدای از این پدیده تحلیل کرد.

هر تحولی که منجر به تقویت صهیونیست ها در منطقه شود ضد منافع مسلمانان است

فدایی با بیان اینکه هر تحولی که در منطقه اتفاق می افتد اگر منجر به تقویت آمریکایی ها و تقویت صهیونیست ها شود ضد منافع مسلمین و آرمانهای الهی است که پیامبر مکرم اسلام ترسیم کردند، گفت: کشورهای که به نام اسلام در حال حاضر به خط مقدم پایداری در برابر رژیم صهیونیستی ضربه می زنند در واقع به اسرائیل و آمریکا کمک می کنند.

وی با اشاره به طراحی های غربی ها برای تجزیه جهان گفت: به دنبال سلسله طراحی های استراتژیکی که نظام سلطه داشت و نظریه پردازان آنها مطرح کرده بودند برای پیروزی نهایی غرب باید کشورها را تجزیه کرد و بیش از 100 کشور جدید به وجود بیاوریم آنها حرکت هایی را آغاز کردند و به دنبال سناریوهایی تحت عنوان انقلاب های رنگی رفتند.

نفاق برخی سردمدارن کشورهای عربی به نام اسلام

دبیرکل جمعیت ایثارگران با تاکید بر اینکه دشمنان تلاش دارند تجربه همه اقدامات خبیثانه خود در چند دهه اخیر را در سوریه اجرا کنند تا نظام حاکم در این کشور سقوط کند و مسلمانها را در مقابل مسلمانها قرار دهد، گفت: مسلمانهایی که باید انرژی خود را برای ضربه زدن به اسرائیل بسیج کنند هم اکنون مقابل هم دیگر ایستاده اند و این ظلم بزرگی است که کشورهایی مانند عربستان به آن کمک می کنند و در واقع یک نوع نفاق بزرگی است که در جهان اسلام توسط سردمداران بعضی کشورهای کشورهای عربی به نام اسلام صورت می گیرد البته با لطف خداوند این مسیر ناکام خواهد ماند و مسیر حق پیروز خواهد شد.

آسیب سوریه منجر به قوت منافقان جهان اسلام خواهد شد

فدایی با اشاره به اینکه اگر مردم سوریه ایستادگی و مقاومت کنند و بر اصولشان بایستند حتما پیروز خواهند شد، گفت: اگر سوریه آسیب ببیند منافقانی در جهان اسلام قوت می گیرند که دستشان در دستان استکبار و کفر است و جبهه باطل تقویت خواهد شد اما اگر سوریه موفق به مقاومت شود جبهه حق پیروزی به دست آورده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و بر اساس قانون اساسی همچنان به حمایت از مستضعفان و محرومان عالم را ادامه خواهد داد و دست از حمایت از جریان مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار و صهیونیستها نخواهد کشید.

تحلیل های نامربوط و کوچک شمردن "بیداری اسلامی" جفا به مسلمانان است

دبیرکل جمعیت ایثارگران همچنین با اشاره به اهمیت واژه بیداری اسلامی و برخی اظهار نظرها برای کم اهمیت نشان اسلامی بودن تحولات منطقه گفت: هر کسی از هر موضعی که بیداری اسلامی را کوچک بشمارد و یا به گونه ای تحلیل کند که منجر به تضعیف امت اسلام شود و یا تضعیف دیدگاهای رهبری باشد این جفا به حق مسلمانان است و عملا دل دشمنان اسلام را شاد می کند. اینکه برخی تحلیل های نامربوطی را در خصوص تحولات منطقه انجام می دهند جفای زیادی به امت اسلامی است