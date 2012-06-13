به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی و غربی با هدف تاثیرگذاری بر نتایج مذاکرات آتی مسکو راهکارهای متفاوتی را در روزهای اخیر در دستور کار خود قرار داده اند.

یکی از راهکارهایی که این روزها رسانه های غربی و صهیونیستی پیگیری می کنند تهدید جلوه دادن توان نظامی ایران و غیر صلح آمیز معرفی کردن برنامه هسته ایران است تا از این طریق بتوانند در مذاکرات دست بالا را داشته باشند برای نمونه می توان به خبرها و تحلیلهای منشر شده در سایت ها و خبرگزاری های ذیل اشاره کرد که راهکار زیر را در دستورکار خود داشته اند.

- رادیو اسرائیل به نقل از وزیرامور استراتژیک رژیم صهیونیستی و برای نظامی جلوه دادن برنامه هسته ای ایران اعلام کرد: تا ایران دست از غنی سازی اورانیوم بر ندارد، ما آرام نخواهیم گرفت.

- خبرگزاری فرانسه هم در اقدامی مشابه به نقل از یک سرهنگ رژیم صهیونیستی به نام "آدام زوسمان" که مسئول امنیت مناطق مرکزی این رژیم است نوشت: در صورت بروز جنگ با ایران، با وجودی که ما قویترین سیستم دفاع موشکی در جهان را داریم اما نمی توانیم تمام موشکهای شلیک شده از سوی ایران را هدف قرار دهیم و صدها موشک بر مناطق مرکزی و تل آویو فرود خواهند آمد در صورتی که موشک ها از نوع "نامتعارف" باشند مجبور به تخلیه کامل این شهر و توزیع ماسک های شیمیایی در بین شهروندان خواهیم بود.

- شبکه "سی.ان.ان" آمریکا با اشاره به نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فوردو اعلام کرد ایران درحالی که همچنان ادعا می کند برنامه هسته ایش صلح آمیز است، امروز از پیشرفت مهم هسته ای خود در زمینه غنی سازی اورانیوم خبر داد که تهدیدی برای رژیم صهیونیستی است.

لازم به ذکر است این دروغگویی ها درحالی صورت می گیرد که اصول دینی ما بنا به فرموده مقام معظم رهبری ساخت سلاح هسته ای را حرام می داند به طوریکه چندی پیش یک تحلیلگر آمریکایی با جدی دانستن نظر مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته ای گفت ایرانی ها بر اساس این حکم شرعی حتی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق که رژیم صدام بارها به طور علنی از سلاح های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی استفاده کرد با این حال ایران هرگز علیه عراق از سلاح های شیمیایی استفاده نکرد.

از دیگر موضوعاتی که درروزهای اخیردردستورکار این رسانه ها قرار دارد ایجاد ترس و دلهره در دل مقامات و مردم ایران است که فکر کنند اگردر مذاکرات مسکو تن به خواسته های قلدرمابانه و نامشروع غربی ها ندهند باید منتظرعواقب بدی باشند. تا از این طریق بتوانند در مذاکرات مسکو طرف ایرانی را برای صرف نظر از حقوق مشروعه اش تحت فشار قرار دهند.

سایت آمریکایی "هافتینگتون پست" که این موضوع را در دستورکار داشت، نوشت : در مذاکرات بغداد شکاف بین ایران و 1+5 بیشتر شد وخبر بد فعلی این است که وقت در حال از دست رفتن است و زمان اجرایی شدن تحریم های نفتی و بانک مرکزی ایران نزدیک می شوند.



خبرگزاری "رویترز" با اشاره به نصب سانتریفیوژهای جدید در فوردو وبا این تحلیل که پیشرفت های اتمی ایران ، نشانه پایان گفتگوها با ایران است، مدعی شد: پیشرفت بزرگ اتمی ایران به معنای عمیق تر شدن بن بست ایران با غرب است.



همچنین سایت صهیونیستی "اسراییل تایمز" به نقل از معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت اگر قرار است ایران هسته ای شود بهتر است بمبارانش کنیم.

همه این فشارها برای چینش میز مذاکرات مسکو انجام می شود و گروههای مذاکره در اظهارنظرها و بعضا تهدیدات رسانه ای پیش از آغاز مذاکرات سعی می کنند تا موضع خود را پیش از آغاز مذاکرات تقویت کنند. باید منتظر ماند تا مشخص شود مجموع اظهارنظرهای مذکور چگونه وزن خود را در مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 نشان خواهد داد.