امريكا و اروپا با وجود اختلافاتشان، در فشار به ايران براي دست برداشتن از غني سازي اورانيوم، همراه و هم جهت هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، حضرت آيت الله خامنه اي انسجام و تعميق نظري و نيز پيگيري منطقي، اصولي و مجدانه را، براي تحقق شعارها، آرمانها و ايده ها، كاملا ضروري برشمردند و با تاكيد بر توجه كامل به خودسازي اخلاقي و ديني افزودند: عبور از صراط پرفراز و نشيب اين جهان، نيازمند تقوا و خودسازي مستمر و توصيه متقابل برادران ديني به يكديگر است.

رهبر معظم انقلاب با انتقاد شديد از سخنان برخي مقامات امريكايي درباره مجاز بودن دخالت در ديگر كشورها افزودند: ملتهاي مستقل با هجوم پنهان و آشكار نظام سلطه روبرو هستند. چرا كه دولتمردان امريكايي تصور مي كنند كدخداي دهكده جهاني اند وهمه ملتها بايد از خواستهاي آنان اطاعت كنند.

ايشان خاورميانه را يكي از نقاط اساسي چالش بزرگ جهاني خواندند و در تبيين استعمار فرانويني كه در حال شكل گيري در منطقه است افزودند: آمريكايي ها در تحقق نقشه كاملا استكباري خاورميانه بزرگ، در صددند حكومتهايي را در خاورميانه روي كار بياورند كه داراي بزك دمكراسي باشند و در عين حال صد درصد در پنجه سياستهاي امريكا و كمپانيهاي سرمايه داري غرب باشند و متاسفانه برخي كشورهاي خاورميانه نيز كه طعمه همين دام هستند به واشنگتن در تحقق اين اهداف شوم كمك مي كنند.

رهبر معظم انقلاب جوهره چالش موجود در جهان را تلاش سرمايه داران صاحب قدرت براي سيطره بر سراسر جهان خواندند و افزودند: جنگ فقر و غنا كه امام بزرگوار، سالها پيش مطرح كردند، واقعيتي است كه اين روزها، كاملا ملموس است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به استفاده نظام سلطه از ابزارهاي رسانه اي و هنر براي تحقق استعمار فرانو و سطره كامل بر جهان تاكيد كردند با وجود تلاشهاي سلطه گرانه، آمريكا در تحقق اهداف خود ناكام خواهد ماند به شرط آنكه ملتها با آگاهي، افزايش قدرت تحليل و عزم راسخ در صحنه مقابله با نظام سلطه حاضر باشند.

ايشان ناكامي آمريكا در 26 سال توطئه بر ضد جمهوري اسلامي و ملت ايران را دليل آشكاري بر نتيجه بخش بودن آگاهي و ايستادگي ملتها خواندند و خاطرنشان كردند پيشرفتهاي بزرگ ملت ايران در زمينه هاي مختلف علمي، فن آوري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديگر عرصه ها نشان مي دهد كه اگر ملتي با وحدت و انسجام و آگاهي، بر استقلال و آرمانهاي خويش ايستادگي كند آمريكا قادر به هيچ كاري نخواهد بود.

حضرت آيت الله خامنه اي خارج كردن ملت ايران از صحنه را مهم ترين هدف فشارها و تحركات اخير آمريكا دانستند و افزودند: آنها تلاش مي كنند با ايجاد فضايي شبه ناك، ملت ايران را به اين احساس برسانند كه نبايد و يا نمي تواند در مقابل نظام سلطه بايستد تا آن وقت زمينه براي تحقق اهداف استكبار در ايران فراهم شود، بنابر اين همه دلسوزان بايد در مقابله با اين هدف آمريكا، منطق مستحكم ايستادگي و پايداري را در افكارعمومي گسترش دهند و تعميق ببخشند.

رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر لزوم تقويت علم و دانش در كشور خاطر نشان كردند: امروز دانش به ابزار عمده سيطره غرب بر جهان تبديل شده است و ريشه اي ترين كار در كشور، اين است كه جايگاه و قدرت علمي ايران را تا مي توانيم ارتقاء ببخشيم كه در اين زمينه، دانشگاهها، مسووليت سنگيني دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به خشم مستكبران از پيشرفت علمي ايران در فناوري هسته اي افزودند: امريكا و اروپا با وجود اختلافاتشان، در فشار به ايران براي دست برداشتن از غني سازي اورانيوم، همراه و هم جهت هستند چرا كه غني سازي، راهي بسوي پيشرفت علمي است و اگر ملتي بتواند اين راه را طي كند، تلاشهاي مستكبرانه در مقابل او كم اثر مي شود.

ايشان تلاش براي عقب نگه داشتن ملت ايران را از ديگر دلايل مخالفت آمريكا و اروپا با پيشرفت دانش فناوري در ايران برشمردند و افزودند: نظام اسلامي به بركت پشتوانه مردمي، در مقابل اين فشارها مي ايستد و با حركت به سمت عدالت اجتماعي و ديگر آرمانهاي خود، كشوري نو و مستحكم مي سازد كه در آن همه مردم از امكانات زندگي برخوردار باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي وحدت ملت ايران را يگانه راه تحقق اهداف ملي برشمردند و با اشاره به انتخاباتي آتي رياست جمهوري افزودند: نقش دولت و نقش رئيس جمهور در پيمودن قاطع راه پيشرفت و تحقق اهداف انقلاب، نقشي بسيار اساسي است و يك قوه مجريه سالم و كارآمد مي تواند در حل مشكلات، كاملا موثر واقع شود بنابر اين در انتخابات آينده بايد چشم ها را باز كرد و از خدا كمك خواست تا از آمايش پرهيجان و دشوار انتخابات، سربلند بيرون آمد.

در اين ديدار پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي آقاي اميني دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي، دانشجويان مستقل دانشگاهها بر تداوم تلاش دانشجويان و دانشگاهيان براي تحقق اهداف انقلاب تاكيد كرد.