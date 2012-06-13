اعطای پروانه کارشناسی پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسان استاندارد در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی یوسفی امروز در این مراسم ضمن یادآوری وظیفه خطیر و مسئولیت کارشناسی پذیرفته شدگان اظهار داشت: نیازهای جامعه امروزه نسبت به سالهای پیش متفاوت است و این نیازهای جدید ارائه خدمات جدید را نیز طلب می کند.

وی اظهارداشت: کارشناسان باید همواره علم خود را بروز کرده و بعنوان قشر فرهیخته جامعه با رصد نیازها در راستای رفع کردن آنها گام بردارند.

در ادامه این مراسم پس از قرائت سوگند نامه، پروانه کارشناسی 38 نفر کارشناس پذیرفته شده استان به آنها اعطا شد.

استاندارد گیلان رتبه دوم بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت مایع کشور را کسب کرد

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: پارسال 54 هزار مورد بازرسی از جایگاههای عرضه سوخت مایع در سطح کشور از سوی ادارههای کل استاندارد استانها انجام شد که 42 درصد این بازرسیها در استانهای تهران و گیلان به انجام رسیده است.

محمد علی یوسفی افزود: استاندارد گیلان با هفت هزار و 133 مورد بازرسی از 11 هزار و 288 نازل پس از پایتخت در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: این میزان نازل بازدید شده 33 درصد بیشتر از آمار سال 89 بوده و تمامی این بازرسیها توسط شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت انجام شده است.

آزمون 5500 وسیله توزین در گیلان انجام شد

مدیر کل استاندارد گیلان گفت: پارسال پنج هزار و 715 وسیله توزین در استان مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد 494 وسیله به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوط از رده خارج شد.

وی یادآورشد: براین اساس بیش از 95 درصد از این بازرسیها توسط شرکتهای تائید صلاحیت در استان و بقیه توسط کارشناسان اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد گیلان انجام شده است.

یوسفی تصریح کرد: در همین مدت 759 وسیله سنجش در استان نیز کالیبره شد.