به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر سه شنبه در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی استان مرکزی از آغاز برنامه کاهش دو درصدی و پیشگیری از طلاق در شهرستان اراک درطی یک برنامه پنج ساله از امسال خبر داد و افزود: با تشکیل کمیته های کارشناسی کار تدوین سند برنامه کاهش اعتیاد و مواد مخدر نیز در دست انجام است.

وی افزود: موضوع عفاف و حجاب به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار شورای پیشگیری از وقوع جرایم در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مباحثی که درحال حاضر بستر بالقوه جرایم را مهیا می کند تقسیط جریمه های ساختمانی در چندین فقره چک با رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها است افزود: متاسفانه با این شرایط علاوه بر پرونده های متعدد قضایی، وصول طلب شهرداری از پیمانکاران متخلف نیز بیشتر اوقات حاصل نمی شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهارداشت: بررسی کارشناسی این معضل لزوم ارائه راهکار برمبنای ماده قانونی 32 آیین نامه شهرداری ها را متذکر می شود و باید با راهکار مناسب پیشگیری و کاهش آسیب در این حوزه تضمین شود.

توزیع ثبت اسناد مسکن مهر در دفاتر ثبت نیازمند سیاستگذاری استانی است

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر گفت: یکی از موضوعات مهم که در دستور کار شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان قرار گرفته است، توزیع عادلانه ثبت اسناد مسکن مهر در بین دفاتر اسناد رسمی است که نیازمند سیاستگذاری استانی است.

ابوالقاسم نصر الهی با تاکید بر دقت و حساسیت در این مهم افزود: طرح مسکن مهر علاوه بر حذف نیاز مسکن مردم در اشتغالزایی و تنظیم نرخ مسکن نیز نقش محوری داشته است.

وی افزود: طرح مسکن مهر دولت چتری مطمئن برای خانه دار کردن مردم و نیازمندان واقعی مسکن است.

در این نشست مصوب شد که موضوع اجرایی کردن مفاد ماده 32 آیین نامه شهرداری ها که صدور پروانه ساختمانی را منوط به تسویه تمامی بدهی ها دانسته در کمیته مالی شهرداری های استان مطرح شود و راهکارهای عملیاتی آن برای تصویب نهایی و ابلاغ اعلام شود.