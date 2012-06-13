45 هزار نوآموز در طرح سنجش سلامت جسمانی ارزیابی می شوند

علی سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پیشگیری از افت تحصیلی و تامین بهداشت روانی خانواده، جای دهی صحیح نوآموز در نظام آموزشی، هدایت آموزشی، توجیه والدین در خصوص وضعیت فرزندان، شناسایی و مداخله بهنگام و پیشگیشری از بروز و تشدید معلولیت، دسترسی به اطلاعات ارزشمند در زمینه وضعیت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نوآموزان بدو ورود به دبستان تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: این طرح با مشارکت سازمان آموزش و پرورش و همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در 35 پایگاه طرح سنجش در 32 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش مازندران اجرا می شود.

سیاحی گفت: در این طرح نوآموزان پایه اول ابتدایی در زمینه بینایی، دیدرنگ، شنوایی، گفتار، آمادگی تحصیلی، معاینات بهداشتی و بالینی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سیاحی با بیان اینکه به اولیا نوآموزان در هنگام ثبت نام از سوی مدارس استان ، معرفی نامه داده می شود افزود: اولیا نوآموزان می توانند برای گرفتن نوبت و انجام امور مربوط به سنجش به پایگاه های 35 گانه سنجش استان مراجعه کنند.

مدیرآموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بیش از 45 هزار نوآموز مورد سنجش قرار گیرند تصریح کرد: در طرح سنجش سلامت پارسال تعداد 41 هزار و 742 نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند که از این تعداد چهار هزار نوآموز جهت تست شنوایی، بینایی و آمادگی تحصیلی به مرحله تخصصی ارجاع داده شده که پس از درمان و حمایت های توانبخشی در مدارس عادی تحت حمایت آموزش جبرانی قرار گرفتند.

