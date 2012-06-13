افتتاح آزادراه قائم شهر ساری تا سال 95

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مرکز استان اظهار داشت: نیاز امروز مازندران با توجه به حجم بالای تردد و ترافیک در زمینه حمل و نقل جاده ای، ارتقاء و توسعه راههای ارتباطی آن است.

وی افزود: طول این آزاد راه 44 کیلومتر بوده که از محور سوادکوه قائمشهر (محدوده هفت تن ) آغاز شده و در محور ساری نکا به اتمام می رسد.

احمدی، اعتبار اولیه این پروژه را چهار میلیارد ریال اعلام و افزود: پیش بینی می شود با تامین اعتبارات و رفع موانع عملیات اجرایی آزاد راه مذکور تا پایان سال 95 به اتمام برسد.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور، افزایش ایمنی سفر، صرفه جویی سوخت و کاهش زمان سفر را از مزیت های ساخت این آزاد راه برشمرد.

