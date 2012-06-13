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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۱

احمدی اعلام کرد:

افتتاح آزادراه قائم شهر ساری تا سال 95

افتتاح آزادراه قائم شهر ساری تا سال 95

ساری - خبرگزاری مهر: معاون ساخت و توسعه راههای کشور گفت: پروژه آزادراه قائم شهر به ساری تا سال 95 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های مرکز استان اظهار داشت: نیاز امروز مازندران با توجه به حجم بالای تردد و ترافیک در زمینه حمل و نقل جاده ای، ارتقاء و توسعه راههای ارتباطی آن است.

وی  افزود: طول این آزاد راه 44 کیلومتر بوده که از محور سوادکوه قائمشهر (محدوده هفت تن ) آغاز شده و در محور ساری نکا  به اتمام می رسد.

احمدی، اعتبار اولیه این پروژه  را چهار میلیارد ریال اعلام و افزود: پیش بینی می شود با تامین اعتبارات و رفع موانع عملیات اجرایی آزاد راه مذکور تا پایان سال 95 به اتمام برسد.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور، افزایش ایمنی سفر، صرفه جویی سوخت و کاهش زمان سفر را از مزیت های ساخت این آزاد راه برشمرد.
 

کد مطلب 1625399

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