واليبال ساحلي ايران در حال كم كردن فاصله خود با تيم هاي مطرح آسيايي است

بهرام افشارزاده مدير كل موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش كه در حاشيه مسابقات تور واليبال ساحلي آسيا و اقيانوسيه با خبرنگار" مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : مسابقات اخير واليبال ساحلي در كيش نشان داد كه تيم هاي كشورمان در حال كم كردن فاصله خود با كشورهاي مطرح اين رشته در آسيا هستند و با ادامه اين روند رو به رشد مي توان اميدواربود كه كشورمان در سالهاي آينده به يكي از قطب هاي منطقه غرب آسيا تبديل شود .

افشارزاده با ابراز رضايت تيم ها و مقامات آسيايي ناظر برمسابقات امسال واليبال ساحلي اظهار داشت : خوشبختانه با استقبال خوب تيم هاي آسيايي و افزايش تيم هاي ميهمان ، مسابقات امسال نسبت به دوره هاي گذشته از سطح كيفي و كمي بالاتري برخوردار بود و آقاي" ليو" رئيس كميته واليبال ساحلي آسيا از ميزباني خوب و شايسته جزيره كيش تقدير و تشكر كرد كه اميدواريم در سالهاي آينده شاهد ميزباني رويدادهاي مهمتري در اين رشته جذاب و مفرح باشيم .

مدير ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش در مورد در خواست ميزباني كشورمان براي برگزاري مسابقات واليبال ساحلي در سال 2006 يادآور شد : درخواست ميزباني اين مسابقات در سال آينده به رئيس كميته واليبال ساحلي آسيا اعلام شد و با توجه به امكانات ويژه و منحصر بفردي كه اين جزيره براي ميزباني شايسته اين مسابقات برخوردار است ، نماينده كميته واليبال ساحلي قول مساعد داد از ميزباني كشورمان دفاع كند و جزيره كيش بتواند پيش از بازيهاي آسيايي 2006 قطر ، ميزبان اين رويداد مهم در سطح واليبال ساحلي آسيا باشد .

افشارزاده در پايان با ابراز رضايت از پوشش خبري و تصويري دو مرحله مسابقات واليبال ساحلي در جزيره كيش تصريح كرد : پخش مستقيم و زنده اين مسابقات از دو شبكه سراسري در كنار بخش هاي مختلف خبري و پوشش مطلوب رسانه هاي نوشتاري باعث شد اكثر علاقمندان در طول مسابقات پيگير نتايج اين رقابتها باشند و فضاي مناسبي براي رشد و توسعه رشته واليبال ساحلي در كشور ايجاد شود كه اين امر مي تواند در تعميم و گرايش جوانان به اين رشته بسيار تاثيرگذار باشد .