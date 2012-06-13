منفعت حضور یافتن در مکه و مدینه بیش از ضرر آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار حجت‌الاسلام سیداحمد موسوی رئیس جدید سازمان حج و زیارت با وی، بر خدمت به بندگان خدا، تعظیم شعائر و انجام صحیح وظایف تأکید کرد و دقت و نظم در ابعاد تربیتی آن را سبب آبرو و عزتمندی شیعه دانست.



وی با اشاره به اهمیت کار سازمان حج و زیارت و خدمت‌رسانی به زائران حرمین شریفین و عتبات عالیات بر استفاده صحیح از این فرصت به دست آمده و حضوری فعال در اماکن مقدسه تأکید کرد و از رئیس سازمان حج و زیارت خواست که با توجه به قداست این مسئولیت،‌ جنبه معنوی آن را همواره لحاظ کند.



این مرجع تقلید با بیان این‌که امروز صبح استفتائات را مطالعه می‌کردم و به این استفتا برخورد کردم که به چه مناسبت باید به عمره برویم در حالی که برخورد با زائران ایرانی مناسب نیست، گفت: در پاسخ به آن استفتا جواب دادم که حضور ما در مکه و مدینه ضروری است.



وی با بیان این‌که ضرر عدم حضور در مکه و مدینه بیش از منفعت آن است، تصریح کرد: دائم به مسئولان حج گفته‌ام و بارها بر این موضوع تأکید کرده‌ام که ما حج را به هیچ عنوان تحریم نمی‌کنیم، حتی اگر آنها بگویند شما نیایید، ما باز هم به آنجا می‌رویم.



آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی بیان کرد: اگر در مکه و مدینه حضور نداشته باشیم و به آنجا نرویم مشکلاتی پیش می‌آید که بسیار زیاد است، آنجا اظهار وجود می‌کنیم که ما هستیم و ولایت اهل بیت‌(ع) آنجا هست پس باید دائم آنجا حضور داشته باشیم و این حضور را حفظ کنیم.



توجه به مشاهد کشور مصر



وی همچنین با اشاره به مشاهدی که در کشور مصر وجود دارد و مدتی است به فراموش سپرده شده بود، گفت: در مصر مشهد زینبیه، مشهد رأس الحسین و مسجد امام حسین‌(ع) وجود دارد، در آنجا می‌توان برنامه‌های وسیعی را پیاده کرد و این به مصلحت است که آنجا نیز حضور داشته باشیم.



استاد خارج فقه حوزه علمیه قم بر حفظ حرمین شریفین تأکید کرد و با اشاره به آثار سیاسی و معنوی حضور یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان در مکه و مدینه، نسبت به تخریب مشاهد مشرفه و مواریث تاریخی مسلمانان هشدار داد و گفت: این مسأله‌ای که اکنون در کشور عربستان در حال انجام است، از مسأله شیعه و سنی بالاتر است.



وی اضافه کرد: تخریب مشاهد مشرفه و مواریث تاریخی مسلمانان و اوضاعی که اکنون در حرمین شریفین مشاهده می‌شود، خسارتی را به اسلام وارد می‌کند که اگر در دنیا شیعه هم وجود نداشته نباشد، اما مشاعر مشرفه و مواریث تاریخی مسلمانان از بین برود، بعدها پشتیبانی تاریخی نداریم.



آیت‌الله صافی گلپایگانی گفت: اسلام تا ابد باقی است، اما اگر بگوییم اسلام ده هزار سال دیگر هم هست و بخواهیم ثابت کنیم که عبدالمطلب، ابوطالب، عبدالله و مشاهدی وجود داشته‌اند، نخواهیم توانست و به تدریج کامل ابن اثیر و تاریخ طبری هم مورد انکار قرار خواهد گرفت.



وی با بیان این‌که با ساخت و سازی که در عربستان به پیش می‌رود، همه آثار اسلامی از بین خواهد رفت، افزود: برخی مورخان از روی دشمنی وجود حضرت موسی‌(ع) را انکار می‌کنند و یا شک دارند، حالا باید بیشتر غصه بخوریم که این‌ها اسلام را بی‌پشتوانه کرده‌اند و اصل دین در معرض خطر است.



این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، عملکرد وی را در این عرصه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم عملکرد حجت‌الاسلام موسوی در سمت ریاست بر سازمان حج و زیارت مناسب بوده و آثار مثبت آن به گوش ما برسد.