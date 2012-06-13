به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در مراسم گرامیداشت دومین سال تاسیس شبکه جهانی ولایت که در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد با اشاره به آیه 46 سوره سباء، پایه آموزه های اسلامی را تفکر دانسته و گفت: فکر و اندیشه آن هم با انگیزه های الهی یکی از اصول حاکم بر شبکه جهانی ولایت است.



وی با بیان 8 نکته و یک پیشنهاد، افزود: عصر ما عصر رسانه های تصویری و جهانی است و تمام گروه های سیاسی و فرهنگی از این طریق مطالب خود را به مخاطبان انتقال می دهند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: دشمنان اسلام از جمله وهابیت متعصب برای نشر مطالب فاسد و القاء شبهه بر ضد شیعه حداکثر استفاده را از رسانه‌ها می‌کنند.



وی تاکید کرد: امروز استفاده از رسانه‌های جهانی برای نشر فرهنگ اهل بیت (ع) و پاسخ به شبهات معاندین برای حوزه های علمیه و علمای دین ضروری، بلکه واجب است؛ اگر واجب کفایی برای اکثریت نفرات باشد، همان جا قناعت می کنیم، اما در شرایط فعلی من احساس می کنم برای کسانی که قدرت دارند که از رسانه ها برای رساندن پیام اسلام استفاده کنند احتمال وجوب عینی هم باشد.



آیت الله مکارم شیرازی با هشدار به تبلیغات و فعالیت های مسیحیت، گفت: با توجه به تحریفات گسترده در آیین حضرت مسیح و آمیخته شدن آن با خرافات و مطالب ضد اخلاقی و عقلی، جوانان مسیحی از مطالب تکراری کلیسا خسته شده اند و به دنبال تکیه گاه دینی مطابق عقل و فطرت هستند.



دنیا از مادی گرایی خسته شده است



وی ادامه داد: تمام دنیا از برنامه های مادی خسته شده اند و تشنه برنامه های معنوی هستند و در میان مذاهب و معنویات گردش می کنند و آن برنامه ای که می تواند عطش آنها را فرونشاند، برنامه های معارفی اسلام به خصوص معارف ناب اهل بیت (ع) است.



این مرجع تقلید اضافه کرد: فرهنگ اهل بیت(ع) مطابق عقل و فطرت بشری است و اساس تفکر شیعی عقل است و چنین عقلانیتی جاذبه دارد و مردم جهان را جذب می کند.



وی یادآور شد: بهترین راه ایجاد وحدت و مودت بین مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی، نشستن در کنار مائده آسمانی است.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: امروز با نهایت تاسف و هابیت با نشر فرهنگ ضد قرآنی خود و با ترور و خشونت چهره اسلام را در جهان مخدوش کرده و آن را به عنوان دین خشن و دور از منطق به انسانیت معرفی می کند.



همه از وهابیت بیزارند



این مرجع تقلید افزود: اکثریت مسلمانان و اهل سنت از فرهنگ وهابیت منتفر و بیزار شده اند و این فرقه در کشورهای اسلامی جای خاصی ندارد و متروک می شود.



وی اظهار داشت: جمعی از وهابیون تغییر فکر و تعدیل افکار می دهند و خشونت را کنار می گذارند، امید دارم این راه را طی کنند.



آیت الله مکارم شیرازی گفت: امروز جهان تشنه معارف اصیل عصمت و طهارت (ع) است و امام رضا (ع) فرمودند " اگر مردم سخنان ما را بشنوند از ماپیروی خواهند کرد".



وی با اشاره به فعالیت شبکه جهانی ولایت، اظهار داشت: این شبکه با عمل به آیه 124 سوره نحل فکر و اندیشه قرآنی بر آن حاکم است.



استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: بر اساس الهامی که سوره فصلت به ما می دهد در مقابل بدگویی ها، بدزبانی ها و تهمت ها و دروغ ها که سرمایه بعضی از گروه ها است، باید مقابله به ضد شود.



شکل‌گیری شبکه ولایت بر اساس ادبیات قرآنی



این مرجع تقلید افزود: چون شبکه جهانی ولایت بر اساس ادبیات قرآنی شکل گرفته است، توانسته با این سرعت قلوب 40 میلیون مخاطب را تسخیر کند.



آیت الله مکارم شیرازی با توصیه به مسئولان و کارشناسان شبکه جهانی ولایت، بیان داشت: باید اصول قرآنی را در ادبیات خود رعایت کنید؛ ما منطق داریم و احتیاج به دروغ و تهمت نداریم؛ ما از اهل بیت (ع) ادب آموخته ایم و دلیل ندارد آموزه هایمان را کنار بگذاریم و انحراف پیدا کنیم.



وی با اشاره به این که شبکه ولایت متعلق به همه حوزه علمیه است و بستر مبارکی برای معرفی معارف اهل بیت(ع) است و همه در آن سهم دارند، گفت: از تمامی حوزویان و فرهیختگان دانشگاهی و علمای اهل سنت می خواهیم با این شبکه همکاری کنند تا فرهنگ ناب محمدی(ص) گسترش یابد.



پیام اسلام را به جهان برسانیم



به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله مکارم در پایان اظهار داشت: ما باید پیام اسلام را به تمام جهان برسانیم و در این مسیر از ابزار و وسایل نوین که می تواند پیام اسلام را به همه کس در همه جا و از هر منطقه ای برساند، استفاده کنیم.