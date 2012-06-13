راهیابی"سلطان دیگر زار نمی زند" به بخش نهایی جشنواره فیلم آفریقا

ایمان حاجی زاده کارگردان مستند "سلطان دیگر زار نمی زند" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم مذکور پس از داوری در مرحله بازبینی، برای نمایش در بخش نهایی پانزدهمین دوره این رویداد سینمایی در آفریقا دعوت شد که به مدت هشت روز به میزبانی کشور تانزانیا برگزار می‌ندشود.

وی بیان کرد: این جشنواره مهم سینمایی در آفریقا از تاریخ هفتم تا پانزدهم جولای میزبان علاقه مندان و فیلم سازانی از کشورهای مختلف است.

این هنرمند افزود: این فیلم مستند داستانی که به همت شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر کنگان تولید شده، درباره فرهنگ اصیل جغرافیایی بندر کنگان است و فرهنگ و آداب و سنن این خطه از خلیج فارس را ثبت و معرفی می کند.

حاجی زاده در پایان تاکید کرد: صادرات اصالتهای فرهنگی کنگان در قالب سینما که امروزه قدرتمندترین رسانه است، می تواند باعث گسترش جغرافیای فرهنگ این منطقه و مردم قابل احترامش شود.

این فیلمساز کنگانی که فیلم قبلی اش نیز درباره آیین های عاشورایی این منطقه بوده است، علاوه بر ایران با توفیقات زیادی در کشورهایی از قبیل ایرلند، اسپانیا، آمریکا و اروگوئه روبه رو شد.