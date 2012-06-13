به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعرانی سه‌شنبه‌شب در نشست با هنرمندان و مسئولان فرهنگی هنری بردخون اظهار داشت: بردخون مهد استعدادها و توانایی‌های بالقوه است که اگر زمینه فراهم شود شاهد درخشش هنرمندان در سطوح استانی و کشوری خواهیم بود زیرا مردم این دیار از دیرباز به فرهنگ و هنر عشق می‌ورزیده‌اند که وجود بزرگان و علما و نویسندگان و شاعران در منطقه نشان از این همت و علاقه راستین است.

وی افزود: سیاست دولت خدمت‌گذار و متولیان فرهنگی بر حمایت از هنرمندان و هموارکردن مسیر فعالیت در زمینه فرهنگ و هنر واقعی است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با همراهی و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش و اهتمام جدی دارد.

شعرانی ادامه داد: امیدواریم با انتقال کتابخانه عمومی به ساختمان جدید که در آینده نزدیک راه اندازی می شود فضای فرهنگی مطلوب برای فعالیت هنرمندان بخش بردخون مهیا شود و مشتاقان به رشته‌های فرهنگی هنری با دلگرمی و توانی مضاعف به فعالیت بپردازند.

وی بر مشارکت و همکاری ادارات و نهادهای بخش در راستای حمایت عملی از هنرمندان و رفع نیازها برای گسترش فعالیت‌ها تأکید کرد.

کمبود امکانات فرهنگی هنری در بردخون



مسئول مجتمع فرهنگی هنری بردخون نیز با تقدیر از توجه مسئولان به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان منطقه گفت: بخش بردخون درعرصه‌های مختلف صاحب ایده و طرح است و بیش از300هنرمند در قالب انجمن های شعر و ادب، نمایش، موسیقی، علوم قرآنی، اهل قلم، هنرهای تجسمی در منطقه به فعالیت مشغولند.

نامجو زحمتکش افزود: با وجود میزان علاقمندی مردم به هنر و در حالیکه گستره کار در حال تغییر و دگرگونی است نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب بیش از گذشته احساس می شود زیرا رشته های هنری باید توسط مربیان و متخصصان به هنر آموزش داده شود ولی به دلیل عدم حضور این افراد برخی هنرمندان برای یادگیری ناچارند به شهرستان‌های دیگر مراجعه کنند.

وی با اشاره به خواسته های هنرمندان گفت: گنجایش کم سالن در برنامه‌های نمایش و شعر، کمبود وسایل سردکننده، عدم همکاری برخی نهادها و ادارات، نبود نمایندگی مطبوعات و کتاب از مهم ترین نیازهاست البته بزرگداشت علما و شاعران و بزرگان منطقه نیز نیازمند برنامه‌ریزی و توجه مسئولان شهرستان و استان است.

زحمتکش همچنین خواستار ایجاد و استقرار مراکز فرهنگی در روستاهای بخش شد.

در پایان این بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان دیر قول داد خواسته‌ها و نیاز هنرمندان منطقه را تا حصول نتیجه پیگیری کند.