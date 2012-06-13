2 قبضه سلاح شکاری در شیروان کشف و ضبط شد

سرهنگ قاسم علی عبد یوسفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شیروان طی وقوع درگیری مسلحانه بین چند کشاورز، موفق به کشف 2 قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز از آنان شد.

وی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 فرماندهی انتظامی شیروان مبنی بر درگیری مسلحانه چند کشاورز در یکی از روستاها، بلافاصله سه اکیپ از ماموران به محل اعزام شدند.

سرهنگ یوسفخانی اضافه کرد: با حضور ماموران در محل مشخص شد فرزندان چند کشاورز به هویت‌های معلوم با هم درگیر شده که ضمن فحاشی اقدام به تیراندازی با سلاح شکاری می‌کنند.

وی گفت: با حضور به موقع ماموران پلیس امنیت عمومی، پاسگاه زیارت و همچنین یگان امداد، درگیری مسلحانه خاتمه یافته و تعداد 4 نفر از طرفین درگیر دستگیر شدند.

سرهنگ عبد یوسفخانی تصریح کرد: در این درگیری مسلحانه تعداد 2 قبضه اسلحه شکاری تک لول کشف و ضبط شد.

کشف 5 کیلوگرم تریاک در شیروان

فرمانده نیروی انتظامی شیروان همچنین از کشف بیش از 5 کیلوگرم ماده مخدر تریاک در این شهرستان خبرداد و گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه و مصرف موادمخدر بیش از 5 کیلوگرم تریاک در شهرستان شیروان کشف شد.

وی در رابطه با جزئیات اجرای این طرح افزود: در پی اجرای طرح مقابله با عرضه و مصرف مواد مخدر و همچنین گزارشات واصله مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم، اقدام به توزیع موادمخدر در این شهرستان می‌کند بلافاصله ماموران وارد عمل شدند.

سرهنگ عبد یوسفخانی بیان داشت: این طرح به صورت هفته‌ای توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی انجام می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ماموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی متوجه شدند که متهم قصد انتقال مقادیری موادمخدر به منزل شخصی خود دارد.

فرمانده انتظامی شیروان افزود: در نهایت متهم حین انتقال مواد دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از کیفی بچه گانه ای که در دستش بود تعداد سه عدد بطری نوشابه به صورت پلمپ و بسته بندی شده حاوی مقدار 5 کیلو و 640 گرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: همچنین در بازرسی بدنی از متهم نیز مقدار 20 سانت شیشه کشف و با توجه به اظهارات وی که اذعان داشته مواد را از شخصی به هویت کامبیز در خارج از استان خریداری کرده، تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد.

عدم رعایت حق تقدم حادثه آفرید

سرهنگ عبد یوسفخانی در ادامه به تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و خودرو پیکان وانت در شهرستان شیروان که منجر به مرگ راکب موتور سیکلت شد اشاره کرد و گفت: این حادثه دلخراش در یکی از خیابان‌های این شهرستان رخ داد و راکب موتورسیکلت براثر شدت جراحات وارده ناشی از تصادف پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد.

وی افزود: کارشناسان راهنمایی و رانندگی علت حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده پیکان وانت و عدم رعایت حق تقدم تشخیص دادند.

فرمانده انتظامی شیروان گفت: راکب موتورسیکلت که حدود 15 ساله داشت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، از ناحیه سر به شدت آسیب دید و علت مرگ وی نیز ضربه مغزی اعلام شد.

وی به رانندگان موتورسیلکلت توصیه کرد، هنگام رانندگی حتما از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند.