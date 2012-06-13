مرزهای گلستان امنیت پایداری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سایه حراست از مرزها و اعمال حاکمیت بدست آمده توسط مرزداران استان توانستیم با هماهنگی و تعامل مسئولان و دستگاههای اجرایی از مرزهای پایداری برخوردار باشیم.

وی اظهار داشت: در بند اجرایی جلوگیری از جرایم بنا به مصوبه ای که ابلاغ شد، در استان توانستیم در ارتباط با این موضوع، کاهش بسیار زیادی داشته باشیم.

سرهنگ میرفیضی گفت: ما توانستیم با محوریت تقویت مرزها، تبادل اطلاعات و انجام ماموریتها در ارتقای امنیت مرزها گام برداریم.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: استفاده از ظرفیت اقوام و هماهنگی خوب بین دستگاههای اجرایی با مرزبانی در ایجاد مرزهای ایمن در استان نقش اساسی داشته است.