شناخت کاملی از مرز گلستان - ترکمنستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی الله رضایی نژاد سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما در این زمینه 435 کلاس آموزش کنترل و مراقبت از مرز داشتیم و توانستیم در زمینه دیده بانی 8 درصد افزایش عملکرد داشته باشیم.

وی اظهار داشت: مرزبانان استان با توسل و تمسک از طریق ایمان، انضباط، اقتدار و پیروی از منویات مقام معظم رهبری تا زمانی که جان در بدن دارند از ارزشها و مرزهای کشور خود دفاع می کند.

سرهنگ رضایی نژاد گفت: مرزها پایه و اساس اولیه پایداری حکومتی و دولتها هستند.

وی افزود: دولتها نمی توانند بدون مرز مشخص از امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دفاع کنند.

فرمانده مرزبانی گلستان گفت: در استان گلستان مسئولان و نهادها توانستند با همدلی مرزهای پایداری ایجاد کنند.