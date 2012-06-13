به گزارش خبرنگار مهر، پینگ یونگ هو شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جمعیت صلیب سرخ کره شمالی علاقه دارد هر اقدامی که لازم است برای تقویت روابط بین این دو کشور انجام دهد و تلاش می‌کنیم تا بتوانیم زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری با هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.



نائب رئیس جمعیت صلیب سرخ کره شمالی در ادامه سخنان خود به سیل‌هایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمان جمهوری اسلامی ایران از طریق فدراسیون جهانی هلال احمر و در قالب روابط دوجانیه با کمک های بشر دوستانه خود را در قالب مواد غذایی، اقلام امدادی و بهداشتی به یاری مردم کره شمالی شتافت که این موضوع جای تشکر و قدردانی دارد.

یونگ هو در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه تاریخی مشترک میان ایران و کره شمالی تصریح کرد: این دو کشور دارای روابط گسترده تاریخی بوده و این امر باعث شد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و صلیب سرخ کره شمالی روابط دوستانه خوبی داشته و این رابطه همچنان تداوم داشته باشد.

اراده مردم ایران پولادین است

یونگ هو در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر کوتاهی که به ایران و اصفهان داشته، گفت: در این سفر کوتاه شاهد پیشرفتهای ایران بودم که علی رقم تحریم‌ها و فشارها از سوی غرب بخصوص آمریکا، دارای اداره پولادین برای تقویت دفاع ملی و ... در برابر فشارهای اعمال شده هستند.

یونگ هو تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشورش تلاش خوبی برای برقراری امنیت و صلح در منطقه عهده دار بوده است.

به دنبال تقویت روابط ایران و کره شمالی هستیم

یونگ هو در ادامه سخنان خود با اشاره به روابط ایران و کره شمالی، افزود: جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ کره شمالی تا کنون روابط دوستانه ای داشته و در صدد تداوم این روابط نیز هستند و در این راستا یادداشت تفاهمی بین این دو جمعیت به امضاء رسیده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه دو کشور متعهد شدند تجارب، دانش فنی و عملیات امدادی خود را به همدیگر منتقل کنند.

ایران بسیاری از برنامه‌های انسان دوستانه جهان را مدیریت می‌کند

هو عنوان کرد: در طول سفر خود به ایران و بازدید از جمعیت هلال احمر ایران، این جمعیت را یکی از قوی ترین جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ دنیا را دیده و دریافتم که ایران نه تنها در داخل بلکه در بسیاری از کشورهای جهان برنامه های انسان دوستانه را رهبری و مدیریت می کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شکل گیری جمعیت صلیب سرخ این کشور نیز اظهار داشت: این جمعیت در سال 1946 به ابتکار رهبر این کشور تشکیل و در سال گذشته نیز 65 سالگی این جمعیت را جشن گرفتیم.

یونگ هو در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و صد هزار نفر دراین جمعیت عضو دارد که البته از این بین 370هزارنفر عضو سازمان جوانان و 110هزار نفر داوطلب هستند.