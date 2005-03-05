آمريكا مي خواهد به اروپا ثابت شود ايران به دنبال سلاحهاي هسته اي است// همكاري آمريكا با اروپا يك تاكتيك است و مي خواهد پرونده را به شوراي امنيت ارجاع كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين مشاوران بر اين عقيده هستند كه فشارهاي متمركز از سوي جامعه بين الملل در قالب تحريم -نه تشويق- مي تواند اين مساله را در قالب مسالمت آميزي حل كند.

يك مقام ارشد آمريكائي به اين خبرگزاري گفت: تغير استراتژي آمريكا در برابر ايران تغييرات جزئي و كوچكي خواهد بود كه بخشي از استراتژي وسيع آمريكاست و اين استراتژي همكاري با اروپائيها براي مهار ايران است.

اين مقام كنگره اعلام كرد: ما در كنار اقدامات تشويقي هستيم به خاطر اينكه در بعضي از مسائل شما بايد اروپائيها را متقاعد كنيد كه ديدگاه آنها به سوي شكست درحركت است.

يك ديپلمات ارشد آمريكائي نيز در اين باره اعلام كرد: گفتگوها بين ايران و سه كشور اروپائي فرانسه،انگليس و آلمان ما را در بهار و تابستان به مرحله اي خواهد رساند كه ارزيابي كنيم آيا پيشرفتي وجود دارد يا اينكه به گزينه ديگري فكر كنيم.

اين مقام ارشد گفت: اگر تا ماه ژوئن در گفتگوها به جائي نرسيم اروپائيها پرونده ايران را به شوراي امنيت خواهند فرستاد و حس من اين است كه اين بخشي از توافق و همكاري خواهد بود.

گرچه اخيراً جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پس از بازگشت از اروپا و گفتگو با طرفهاي اروپائي مذاكره كننده با ايران اعلام كرده است كه از تلاشهاي سه كشور اروپائي (انگليس، فرانسه و آلمان) درخصوص ارائه مشوق هائي براي منصرف كردن ايران از برنامه هاي هسته اي، حمايت مي كند ليكن تحليلگران بر اين باورند كه مقامات واشنگتن در مذاكرات خود با اين پيش فرض به پيش مي روند كه به هيچ وجه اروپا قادر نخواهد بود تا ايران را از غني سازي اورانيوم منصرف كند و در اين صورت آنها به راحتي از اروپا خواهند خواست تا آمريكا را در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ياري كنند.

اين در حاليست كه اخيراً چند تن از مقامات آمريكائي نيز در اين رابطه ابراز نظر كرده و اظهارات آنها همگي مؤيد اين نظر است كه آمريكا از همكاري با ايران هدفي جز همكاري اروپا با واشنگتن در راستاي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ندارد.

آنها اعلام كرده اند اگر واشنگتن از ابزارهاي تشويقي در رابطه با ايران از سوي اروپا حمايت مي كند اروپا نيز در صورتيكه ايران دست از غني سازي اورانيوم بر نمي دارد بايد موضع سختي را در برابر ايران در پيش گيرند.

يك مقام آمريكائي كه نخواست نامش فاش شود روز جمعه اعلام كرد:ما در باره بعضي از انواع تضمينهائي صحبت كرديم كه اگر تلاشها موفق نشود آنگاه راهكار ارجاع آن به شوراي امنيت عملي شود اما ما تاكنون قادر به انجام اين كار نبوده ايم.

اين مقام مي گويد: پشتيباني ازتشويق هاي اروپا يك مانور تاكتيكي است و اينكه بسياري در دولت بوش بر اين باورند كه ايران هرگز دست از تعقيب غني سازي اورانيوم برنخواهد داشت و واشنگتن مي خواهد خود را به عنوان عاملي براي شكست گفتگوها تبرئه كند.

چند مقام ديگر آمريكائي نيز پيش بيني كرده اند كه توافق با اروپا چند مدتي، از يك تا چند هفته، طول خواهد كشيد.

همچنين يك مقام ديگر با اعلام اينكه آمريكا بدون بعضي از تضمينهائي مبني بر اينكه اگر گفتگوهاي اروپا در يك مسير سخت تري بيافتد گمانه زني نخواهد كرد ، اعلام داشت:" ما سعي مي كنيم تا انتها در اين قالب همكاري كنيم و اگر تمايلي وجود داشته باشد به بازي پايان دهيم".

وي گفت: ايالات متحده مطمئناً سعي مي كند تا با همكاري اروپائيها و جلب پشتيباني آنها به آژانس بين المللي انرژي اتمي فشار وارد كند تا پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.